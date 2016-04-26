Эрдоган хочет провести двусторонние переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным перед совместным саммитом с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Темой для обсуждения станет эскалация конфликта в сирийском Идлибе.

"Четырёхсторонняя встреча с участием Меркель и Макрона пока ещё не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сообщил Эрдоган.

По словам турецкого президента, Москве и Анкаре нужно "как можно быстрее" решить ситуацию в Идлибе.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о предложении Эрдогана создать альянс для борьбы с терроризмом.

На открытии VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложениям создать альянс для борьбы с терроризмом.

"Во многих странах происходят теракты, от которых страдают люди. Но мы не смогли преобразовать эти страдания в силу, которая позволит эффективно противодействовать терроризму. Мы все еще далеки от достижения своих целей. Нам необходимо содействовать установлению диалога. Нам необходимо заменить поляризацию перемирием, способствовать взаимопониманию между обществами, создать общества, где религиозное и национальное разнообразие не будет восприниматься как угроза. Человечество уже не может нести бремя этих конфликтов, вызванных поляризацией", — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что деятельность ИГ привела к росту ксенофобии и исламофобии на Западе. Это в сою очередь приводит к разрыву в диалоге цивилизаций и последующим негативным последствиям. По мнению Эрдогана, терроризм не имеет религии, это явление только порочит ислам в глазах европейских граждан.

Комментируя ситуацию в Сирии, Эрдоган сказал, что "там, в настоящее время имеет место государственный терроризм, а президент Сирии убивает собственное население".

Стоит отметить, что призывы бороться с терроризмом звучат смешно из уст человека, который напрямую поддерживает боевиков ИГ в Сирии. Ранее в своем интервью Правде. Ру руководитель Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Анна Глазова пояснила, что давно уже есть косвенные свидетельства о связи ИГИЛ и турецкого руководства, которое закупало у боевиков в больших количествах нефть. По словам Анны Глазовой, то, что происходит сейчас в Европе, — тоже дело рук турецкого руководства. Эксперт уточнила, что именно через территорию Турции боевики беспрепятственно могут проникать как в Сирию, так и обратно, после чего они едут в Европу, чтобы планировать и совершать террористические атаки. Самое печальное в этом то, что Европейский союз не пытается остановить Турцию и хочет с ее помощью решить проблему беженцев, не осознавая, что Турция, во-первых, не заинтересована в том, чтобы вообще решать эту проблему, и, во-вторых, что Турция и дальше будет способствовать тому, чтобы Европа продолжала дестабилизироваться.

О контролируемых потоках беженцев и постоянном шантаже стран ЕС со стороны турецкого руководства читайте в предыдущих материалах Правды. Ру.

ИГ-запрещенная в России организация.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня