Боинг МН17 сбит Буком. Доказано результатами вскрытия тел погибших

Возобновленные в понедельник, 8 июня, в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах слушания по делу о крушении рейса МН17, начались с отрицания верности выводов, сделанных российскими экспертами еще в 2015 году.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing обнаружен осколок в форме бабочки, и что сравнительные материалы исследования показали, сходство фрагмента с ракетой "Бук" типа 9М38М1. То есть, сбит лайнер был не ракетой 9М38, как являлось ранее.

"В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков.На их основе Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) вновь изучил различные характеристики и сравнил их с характеристиками фрагментированных частей украинской демонтированной боеголовки и фрагментов боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и на Украине", — сказал Бергер.

И это, по словам прокурора, свидетельство того, что Боинг был сбит

"…скорее ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем ракетой 9М38".

Почему тип ракеты принципиально важен

Напомним, натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году.

Специалисты тогда пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.

Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде "бабочки", так как из 7 тысяч осколков каждый четвертый — это двутавр с наибольшей кинетической энергией.

К слову, непонятно: почему следователи молчали об обнаруженных в телах осколках столько лет? И порождали тем самым массу слухов и "разоблачений".

Таких, например, как вот это, о котором рассказывала "Правда.Ру"

Минобороны России разоблачило доклад Bellingcat о сбитом "Боинге"

Объективные факты крушения малазийского Boeing 777 над Украиной искажаются в докладе журналистской группы Bellingcat, уверены в Минобороны России, сообщает ТАСС.

"Представленная информация имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных. Более того, использованы бездоказательные выкладки, рассчитанные оказать исключительно информационное воздействие на общество", — заявили в управлении пресс-службы и информации военного ведомства.

Выводы Bellingcat были представлены 4 марта на сайте организации. Группа опубликовала несколько снимков, якобы доказывающих, что зенитный ракетный комплекс "Бук", при помощи которого, предположительно, был сбит пассажирский лайнер, перемещался в составе конвоя по территории, подконтрольной донецким и луганским ополченцам. При этом в своем докладе авторы ссылаются на публикации украинских сайтов и сообщения в Twitter.

Доклады международной комиссии по расследованию катастрофы MH17, возглавляемой Совбезом Нидерландов, и "Алмаз-Антея" были опубликованы в октябре 2015 года. В отчете российского концерна указывалось, что сбившая авиалайнер ракета была запущена в 3,5 километра к югу от поселения Зарощенское, с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины.

В то же время голландская комиссия не стала уточнять, кто атаковал самолет, заметив, что лайнер был поражен с левой стороны. Район запуска ракеты указан СБ Нидерландов с точностью до территории площадью 320 квадратных километров, также было подчеркнуто, что существовали веские основания для того, чтобы закрыть воздушное пространство над Украиной.

"Разоблачающие" материалы Bellingcat публикует не в первый раз. Как рассказывала Правда. Ру, в октябре 2015 года международные СМИ выступили с разоблачением блоггера Эллиота Хиггинса, который опубликовал выводы по катастрофе MH17 ещё до завершения официального расследования обстоятельств трагедии.

У блоггера нет ни военного опыта, ни высшего образования. Хиггинс даже признался, что свои знания об оружии почерпнул из фильмов с Арнольдом Шварценеггером и Рэмбо.

В своих материалах на сайте Bellingcat Хиггинс использовал YouTube и картографический сервис Google Planet. Напомним, он утверждал, что Россия фальсифицировала снимки из космоса, чтобы обвинить в крушении Boeing украинскую армию.

Надо сказать, что и новая "версия" Bellingcat о крушении МН17 также не отличается попыткой изобразить достоверность. Зато домыслов, авторских трактовок все того же Хиггинса и различных неподтвержденных фактов в ней вполне достаточно.

Еще осенью прошлого года, после первых публикаций Хиггинса, немецкое издание Der Spiegel принесло извинения за то, что приняло материал Bellingcat за чистую монету. Кроме того, газета опубликовала интервью с экспертом по анализу изображений, который в пух и прах разгромил методику Bellingcat.

Экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макгаверн в этой связи заявил, что