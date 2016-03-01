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Источник Правда.Ру

Плененные боевики раскрыли роль Турции в формировании ан-Нусры*

Мир

Взятые в плен в Сирии боевики "Джебхат ан-Нусры"*(* террористическая организация, запрещенная в РФ) заявили, что формированием "личного состава" организации занимаются непосредственно турецкие военные полицейские.

Сирия: хроника войны

Об этом журналистам рассказали сирийские военные, патрулирующие район Алеппо.

Двое задержанных боевиков — Махмуд аль Наджим, позывной Абу Абдала, и Хусейн Абдул Азиз, позывной Абу Удей — по происхождению сирийцы.

По их словам, оба они после начала войны вместе с родственниками хотели "сбежать в Турцию", но были задержаны турецкими полицейскими, которые — как они в утверждают — заставили их вступить в "Джебхат ан-Нусру"*(* террористическая организация, запрещенная в РФ).

Что говорят сами боевики

"После задержания полицейские сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джебхат ан-Нусры"*, то они убьют или арестуют мою семью… Они дали мне зарплату 100 долларов",

— рассказал на допросе Махмуд аль Наджим.

"Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах — "Ахрар аш-Шам", ССА, "Бригада Зинки". Все эти группы входили в состав "Джебхат ан-Нусры"*,

— говорит Хусейн Абдул Азиз.

Что, кроме денег, заставляет наемников оставаться среди террористов

Что касается родственников попавших в плен боевиков, то "турки отправили их в лагерь беженцев и держат в заложниках — они сказали, что пока я работаю с "Джебхат ан-Нусрой"*, то семья в безопасности", утверждает аль Наджим.

Откуда у "ан-Нусры*" деньги на войну и "зарплаты" наемников

По словам пленных боевиков, — рассказывают задержавшие их сирийские военные, — все снабжение группировки идет из Турции и Саудовской Аравии.

Впрочем, слова пленных боевиков о том, что радикалов в Сирии поддерживает именно Турция, не стали "откровением". Об этом было известно еще в 2016 года.

Напомним, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

СМИ: Воюющие в Сирии радикалы, которых поддерживает Турция, хотят продолжения войны

Реджеп Тайип Эрдоган не понимает, что мир в Сирии — в интересах его народа, и продолжает поддерживать радикальных исламистов. Об этом пишет немецкое интернет-издание Telepolis.

С точки зрения Камала Сидо, Анкара недовольна наступившим в Сирии перемирием, а радикальные исламисты, которых поддерживает Турция и Саудовская Аравия, хотят продолжения войны.

"Несмотря на формальное признание якобы прозападной, просаудовской, протурецкой исламистской оппозиции, похоже, ее группировки не воспринимают прекращение огня в Сирии всерьез. Эта оппозиция будет бороться дальше, она все еще рассчитывает на полную победу", — констатирует он.

По его словам, противники сирийского лидера Башара Асада рассчитывают с помощью турецкого президента и саудовского короля выгнать из страны "всех неверных".

Сидо объясняет, почему Турция не заинтересована в прекращении огня. "Она считает себя жертвой и проигравшей стороной сирийской войны. Поэтому она будет идти на провокации до тех пор, пока перемирие не обернется крахом ".

Напомним, ранее Правда. Ру писала, что власти Турции продолжают оказывать поддержку боевикам, ведя военные действия на границах Сирии. Кроме того, турецкие военные проводят карательные операции против мирного населения. Такое заявление сделал член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.

По его словам, на территорию Сирии, контролируемую ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ ИГИЛ) проникли из Турции порядка 100 боевиков, они прошли под прикрытием турецкой артиллерии.

В то же время курдскому ополчению удалось отбить у ДАИШ город Тель-Абъяд на границе с Турцией, около погранперехода Акчакале.

Добавим, что режим прекращения огня действует в Сирии с полуночи 27 февраля. Однако он не распространяется на террористов (ДАИШ "Джебхат ан-Нусра" и других).

По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, такие действия турецкой стороны могут подорвать достигнутые договоренности о перемирии.

 

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Темы сирия турция радикалы реджеп тайип эрдоган
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