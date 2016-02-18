Известный украинский адвокат Андрей Федур назвал происходящее на Украине "непреходящим балом сатаны" и предрек, что продолжаться он будет до тех пор, пока страна не станет называться Русью.
На своей странице в Facеbook он раскритиковал президента Владимира Зеленского, который в начале политической карьеры обещал перемены, которые закончились с переездом органов власти в новое здание.
"Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел всё изменить, даже место своего дворца.Так и будет продолжаться этот адский круг, если его не разорвать".
Путь к переменам, по мнению Федура, один — переименование страны, которое ровно год назад предлагал экс-посол Украины в США Юрий Щербак:
"У нас, у Киевской Руси, украли наше название Русь и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи. Мы были русинами, мы назывались Русь, - заявлял тогда дипломат. - Мы обязаны восстановить название и зваться Украина - Русь. Тогда никто не сможет больше говорить, что Киев — древняя столица России. Это столица нашей земли киевской, Киевской Руси — Киев. И потому мать городов русских, той территории, которая фактически совпадает с территорией Украины".
К слову, современные украинские политики воспылали прямо-таки безудержной страстью к переименованиям. И, если не вдаваться в подробности "замены названий улиц и городов - в угоду политической конъюнктуре, то "историческая правда по-незалежному" местами доходит до откровенного абсурда.
Вот только один пример из архива "Правды.Ру":
Украинские депутаты снова решили всех развеселить.
На этот раз Радикальная партия внесла в Верховную раду законопроект, который запрещает называть Россию Россией. Депутаты требуют называть РФ "Московией".
Авторами этого законопроекта являются Андрей Лозовой и Оксана Корчинская. По их мнению, название "Россия" является некорректным для нашей страны, так как раньше Украина входила в ее состав. И вообще слово "Россия" вызывает у украинских депутатов приступы конвульсии и посягает на государственный суверенитет Украины.
Судя по всему, после того как Украина переименует Россию в Московию, сама она переименуется в "Русь-Украину". Собственно такое название уже ранее предлагалось украинскими депутатами.
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.