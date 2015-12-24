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Источник Правда.Ру

Саакашвили об экономике Украины: пожар, цунами и землетрясение

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили, совершая очередной заход в украинскую политику в своих "лучших традициях" прокомментировал экономическую ситуацию на Украине.

Он заявил, что Украина сейчас напоминает ему ребенка, который "играет в песке":

"вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут. Но нет ни мамы, ни папы. А значит, нам самим надо взрослеть".

Что тревожит Михаила Николозовича?

В первую очередь, конечно, Саакашвили указал на сложную экономическую ситуацию на Украине из-за коронавируса.

Второй негативный фактор, повлияющий на экономику Незалежной — низкий урожай, который будет в этом году.

Саакашвили заявил, что ситуация похожа на цунами после землетрясения.

А что с этим всем делать - не сказал. Видимо, ожидая обещанного назначения на должность настолько ответственную, что ее "Слуги народа" даже называть вслух опасаются.

 

Впрочем, это уже не первый раз, когда бывший грузинский президент стенает о тяжестях положения Украины.

Вот, что он, как писала "Правда.Ру", говорил в 2016 году, будучи губернатором Одесской области

Саакашвили: Так плохо на Украине не было даже при Януковиче

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что коррупция на Украине с приходом новой власти лишь ухудшилась. По его словам, руководство страны озабочено только своей ролью в распределении благ.

Как пишет RT, политик пообещал сделать Украину "производственным центром" и "самой процветающей" страной Европы. С этой целью Саакашвили призвал украинцев продолжить "майдан".

Саакашвили пояснил, что с приходом новой власти коррупция на Украине только возросла, и так плохо, как сейчас, в стране не было даже при президенте Викторе Януковиче. Об этом он заявил на организованном им антикоррупционном форуме в Киеве.

"Я за всё время на Украине не встретил ни одного человека, который бы сказал, что со времён Януковича коррупции в стране стало меньше. Более того, я ежедневно слышу, что сейчас ставки выросли. Я не встречал ни одного представителя малого и среднего бизнеса, который бы не повторял, что так плохо, как сейчас, не было никогда — ни при Кучме, ни при "оранжевых", ни при Януковиче", — заявил экс-президент Грузии.

Саакашвили неоднократно в ходе форума подчёркивал, что "правительство и правоохранительные органы не справляются со своими задачами, а продолжают доить страну". По его словам, украинцы являются "самым талантливым и трудолюбивым народом" и поэтому они должны "продолжить "майдан".

Правда.Ру информировала, что недавно прямо во время заседания украинского парламента Арсен Аваков вступил в перепалку с главой ОГА Михаилом Саакашвили.

Министр внутренних дел Украины до того разозлился на Саакашвили, что, обозвав экс-главу Грузии "мерзавцем" и "пустобрехом", плеснул ему в лицо водой из стакана.

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Темы украина янукович коррупция саакашвили
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