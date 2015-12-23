Матвиенко заявила о готовности России помочь Замбии с реформой армии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к сотрудничеству с Замбией в военно-технической отрасли. По мнению чиновницы, для этого необходимо сформировать межправительственную рабочую группу.

Колыбель человечества была не в Африке

Такое заявление Матвиенко сделала в ходе официального визита в Замбию, где она встретилась президентом страны Эдгаром Лунгу.

"Хотела бы также отдельно отметить успешно развивающееся сотрудничество в военно-технической сфере. Россия готова оказывать содействие в модернизации вооруженных сил Замбии", - рассказала спикер Совфеда. "Но мы хотели бы вам предложить для более четкой организации этой работы создать некую межправительственную рабочую группу, которая могла бы оперативно решать текущие вопросы, определять направления дальнейшего сотрудничества", - добавила чиновница.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Замбии Эдгар Лунгу помиловал насильника 14-летней девочки и назначил его послом

В ООН возмущены действиями президента Замбии Эдгара Лунгу, который не только помиловал насильника 14-летней девочки, но и назначил его послом по вопросам противодействия насилию и неравенства полов.

"Оправдательный приговор сводит на нет тот посыл, который был направлен обществу после первоначального вердикта судьи. Более того, Димба назначен на новую должность и изображается как образец борьбы с дискриминацией женщин ", — сообщила председатель Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Дубравка Шимонович.

Известный Замбийский певец Клиффорд Димба был осужден на 18 лет заключения за изнасилование, но всего через год был помилован президентом страны. После этого он обвинялся еще в нескольких подобных преступлениях, но это не повлияло на решение главы государства.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня