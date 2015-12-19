Партия "Слуга народа" пересмотрит закон о госязыке

Действующий закон о государственном языке на Украине "вызывает много рисков для общества". Такое мнение высказал глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

По его словам, сейчас в парламенте проводят подготовку к "национальному круглому столу", на котором будет обсуждаться языковой вопрос.

"Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали, слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно", - утверждает депутат.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Киеве хотели пересмотреть закон о декоммунизации.

Украина собирается изменить закон о декоммунизации после того, как его подвергла критике европейская комиссия "За демократию через право".

Относительно изменения текста документа Совет Европы уже направил Киеву ряд рекомендаций, в которых указывается, как правильно исключить из этого постановления материалы "национал-социалистической пропаганды".

В связи с пересмотром этого закона Украина также изменит положения о запрете коммунистической и социалистической символике, которые были приняты ею в мае этого года.

"Обычная демонстрация (запрещенной) символики или использование названий не должны предполагать тюремного заключения ", — приводит украинское издание "Европейская правда" рекомендации Совета Европы относительно данного постановления.

Правда.Ру информировала, что ранее вице-спикер Госдумы Николай Левичев, комментируя принятие Украиной подобных законов, открещивающихся от советского прошлого, иронически заявил, что следующим шагом на Украине будет "демонтаж памятника Родина-мать".

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