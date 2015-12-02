Зеленский: Украина готова к диалогу с населением Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не будет вести переговоры с лидерами непризнанных республик Донбасса. Однако украинский лидер подчеркнул, что готов к диалогу с жителями региона. С таким заявлением выступил Зеленский 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не готовы говорить с теми, кто не признан международным правом", - пояснил украинский президент. "И объективно голос Донбасса - это не только их мнение, это еще как минимум 1,5 млн дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали общественную диалоговую платформу "Мир Донбасса", - добавил Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о террористических актах в Донецкой и Луганской народных республиках, организацией которых занимались украинские военные.

Представители военной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют о готовящихся на ее территории терактах.

По данным источников в разведке, их организацией занимаются ВСУ.

"Согласно информации от наших источников с временно оккупированной Киевом территории, в планах украинских силовиков подготовка террористических актов на территории ДНР с использованием диверсионно-разведывательных групп",- приводит слова представителя разведки Донецкое агенство новостей.

Источник добавил, что силовики могут быть внедрены в регион под видом гражданских лиц и подорвать военные или административные объекты.

Администрация ДНР пока не комментировала эти данные.

Правда.Ру напоминает, что несмотря на то, что стороны конфликта на Донбассе официально подписали соглашение о перемирии и отводе военной техники, украинские силовики систематически нарушают условия мира, обстреливая из артиллерии населенные пункты ДНР и ЛНР.

К примеру, в начале ноября центр Донецка подвергся обстрелу из РСЗО "Град", а недавно представитель штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин сообщил, что постоянные диверсии ВСУ не позволяют восстановить инфраструктуру Горловки.

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