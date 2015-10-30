Хакеры взломали базу данных биолаборатории в Грузии

Вчера в Сети появились публикации, рассказывающие о том, что на базе грузинского Национального центра по контролю заболеваний и Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара "иностранные государства" ведут секретные биологические разработки.

Грузинский Минздрав поспешил заявить, что некие хакеры, взломав сервер Центра, пытались похитить

"защищённые документы медицинского характера, касающиеся коронавирусной пандемии".

Чуть позже МВД Грузии распространило сообщение, что те же самые таинственные хакеры

"разместили в сети интернет сфальсифицированные материалы, чтобы запугать общественность".

Чрезмерная активная обеспокоенность предполагаемым взломом вызвала серьёзные подозрения насчёт того, чем же на самом деле занимаются учёные в Лугаре.

Уж не попал ли в точку российский парламентарий Юрий Швыткин, предположивший, что отравляющее вещество типа "Новичок" могло быть произведено в грузинской биолаборатории:

"Россия его изготовлением не занимается, а вот американцы и грузины могут состряпать нечто подобное", — сказал он.

Напомним, что Центр Лугара, как известно, был открыт девять лет назад по американской правительственной программе. И неоднократно озвучивались подозрения, что там ведутся разработки биологического оружия.

То есть это одна из лабораторий, которые США умышленно размещают вблизи российских границ.

Вот что об этом ранее писала "Правда.Ру".

США развернули лаборатории по созданию биооружия в СНГ

Лаборатории по созданию военного биологического оружия под патронажем структур США функционируют на территории некоторых стран СНГ. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Существуют и другие проблемы — это создание биологического оружия военной направленности, которыми занимаются, и большое очень финансирование выделяется на эти средства. Это десятки миллиардов долларов. При этом в 20 раз возросло количество лабораторий, которые подведомственны США, и которыми они управляют. В том числе ряд лабораторий под их руководством, которые функционировали и функционируют на территории республик СНГ. Поэтому проблема реальна", — сказал Патрушев.

Он отметил, что США намерены ликвидировать химическое оружие к 2028 году, хотя планировалось, что, как и Россия, сделает это к 2020.

О том, что США размещают свои военно-биологические лаборатории в непосредственной близости от границ России, стало известно не сегодня. В частности, депутат Государственной думы РФ Николай Коломейцев обратил внимание парламентариев на то, что американцы "создают непосредственно возле границ России сеть биолабораторий". "Часть из них строится заново, часть представляет собой переоснащение, например, санэпидемстанций", — сказал депутат.

Крупный лабораторный комплекс был запущен в 2010 году на Украине, с центральной площадкой в Одессе и с филиалами в Киеве, Луганске, Симферополе, Херсоне, Виннице, Тернополе, Ужгороде, стоимость работ составила более 180 млн долларов.

Кроме того, в 2011 году был открыт Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара, который находится под Тбилиси. На самом деле это лаборатория с высоким уровнем биологической изоляции. Под ее крышей, как утверждают в МИД, работают медики из американской армии, центр является филиалом института сухопутных войск СШФ, неподконтрольным грузинским властям.