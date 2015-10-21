Венгрия заявила, что не пустит сирийских мигрантов к себе

Выпущенные на свободу турецким президентом толпы сирийских беженцев скоро доберутся до территории Евросоюза.

"Мы их тут не ждем. Мы им не рады. И готовы защищать свои и соседние границы".

С таким заявлением выступил Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, в ходе пресс-конференции в Белграде, где он обсуждал с сербскими властями меры по сдерживанию наплыва мигрантов в страны ЕС.

"Для нас важна в первую очередь безопасность страны и венгерского народа. Мы будем защищать себя, как в 2015 году и с тех пор", - приводит слова Сийярто Magyar Nemezet.

Напомним, что писала о событиях 2015 года, о которых говорит венгерский дипломат, "Правда.Ру".

Поток беженцев на территорию Венгрии удалось остановить

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сиярто заявил,

"Венгрия смогла остановить поток беженцев на свою территорию, и это уже стало огромным успехом".

По его мнению, миграционный кризис — это самый серьезный вызов, с которым столкнулся Евросоюз со времени его основания.

"Я должен быть честен: Европейский Союз все еще ищет решение (кризиса — ред.), Венгрия приняла свои собственные меры, и мы можем говорить о том, что приток беженцев на территорию нашей страны был остановлен, что мы считаем значительным успехом", — заявил Сиярто в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В течение девяти с половиной месяцев 2015 года южные границы Венгрии перешли свыше 383 тысяч нелегальных мигрантов. По последним данным приграничного агентства ЕС "Фронтекс", за первые девять месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли более 710 тысяч мигрантов.

Будапешт был вынужден построить на границе с Сербией стену для ограничения потока мигрантов, в настоящее время такая же стена возводится и на границе с Хорватией и Словенией. Кроме того, в Венгрии были приняты законодательные поправки, разрешающие полиции и военными применять против мигрантов резиновые пули и слезоточивый газ в случае необходимости.