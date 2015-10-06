Лукашенко рассказал, что Россия намекала ему на присоединение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Москва намекала ему на присоединение к России и даже предлагала своеобразную сделку. По его словам, Кремль готов был пойти на установку единых цен на углеводы для Белоруссии в обмен на присоединение страны к РФ.

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Белорусский лидер считает, что такой вариант развития событий будет неблагоприятным как для российского народа, так и для белорусского. Такое заявление Лукашенко сделал во время посещения целлюлозно-картонного комбината в городе Светлогорск.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Александр Лукашенко всегда выступал против размещения российских военных баз в Белоруссии.

«Я наблюдаю в последнее время вопли нашей оппозиции по поводу размещения российской авиабазы на территории Беларуси. Я ничего об этом не знаю. Человек, который должен принимать это решение, - я - об этом ничего не знаю», - заявил Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников встречи с представителями трудовых коллективов и жителями Минского района, передает БЕЛТА.

«У меня на сей счет ни с кем не было разговора, - сказал Лукашенко. - Просто меня удивляет и даже в какой-то степени возмущает и обижает, зачем это было россиянам сегодня вбрасывать в средства массовой информации? Может, беспокоятся, что мы действительно на Запад уходим, чтобы подкинуть эту тему, чтобы Запад начал у нас спрашивать или сомневаться в том, что мы с ними хотим нормализации отношений?» - заявил белорусский лидер.

Глава Белоруссии также отметил, что сейчас республике не нужна база, а тем более военно-воздушные силы. «Нам нужны определенные вооружения. О чем я публично тоже говорил Путину и раньше Медведеву», - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что его страна находится в союзе с Россией. "У нас есть ответственность: и у России, и у Белоруссии. Мы заключили соглашение - они отвечают вместе с нами за западное направление. Фактически мы не в одиночку против НАТО здесь стоим, вместе с Российской Федерацией", - сообщил Лукашенко.

Александр Лукашенко добавил, что "у нас есть конкретный план даже на случай войны, как надо действовать". "Естественно, мы его не обнародуем, это абсолютно секретный план, но на этом направлении главная сила - это белорусская армия. Если конфликт - то Россия начинает нас поддерживать соответствующими людскими ресурсами, определены конкретные армии, самолеты, вертолеты и так далее. На случай конфликта", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что "нам нужны вооружения для того, чтобы быть более обеспеченными в плане защиты рубежей Белоруссии и России". "Мы никуда не собираемся ехать воевать, и я об этом говорил", - добавил он.

Лукашенко также предупредил, что "будут разного рода провокации, с любой стороны". "Будьте очень аккуратны. Не расслабляйтесь", - сказал президент.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, весной 2013 года министр обороны России Сергей Шойгу, находясь с визитом в Минске, сообщил о планах РФ разместить на территории Белоруссии в 2015 году авиаполк. Обсуждались планы по созданию российской авиабазы в Белоруссии и в 2014 году. Главком ВВС России генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что в белорусском Бобруйске в 2016 году появится авиабаза, где будут размещены российские истребители Су-27. Ее создание предусмотрено соглашением об укреплении военной составляющей Союзного государства.

19 сентября президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании в Белоруссии российской авиабазы. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В распоряжении говорилось, что Минобороны поручено совместно с МИД России провести переговоры с белорусской стороной и подписать от имени России это соглашение.

Эту информацию постарались как можно "удачнее" использовать белорусские оппозиционные силы. На митинге, который прошел о время акции протеста против размещения в Белоруссии российской авиабазы, в которое приняли участие около от 300 до 500 человек, экс-кандидат в президенты страны Владимир Некляев заявил следующее: «Если бы не было примера Украины, Донбасса, то можно было бы говорить: ну что такого, ну разместят базы. Много в мире чужих баз. Но в Крыму была российская база, откуда захватили часть территории Украины».