Зеленский рассказал, почему ему не нравится "нормандский формат"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой объяснил, почему ему не нравится "нормандский формат". По словам украинского лидера, "нормандский формат" дает хоть и мелкие, но результаты, однако в его рамках не поднимается вопрос Крыма.

"Что мне в нормандском формате нравится, он единственный, дает, пусть мелкие для кого-то, но результаты. Что мне не нравится - вопрос Крыма не обсуждается мощно. Совсем. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка? Здесь могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - пояснил Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о первом саммите в "нормандском формате", который состоялся в Париже в 2015 году.

Встреча "нормандской четверки" в Париже завершилась. Президент России покинул Елисейский дворец. Затем уехал глава украинского государства.

Ангела Меркель и Франсуа Олланд заявили о совместной пресс-конференции по итогам переговоров, которую уже начали транслировать по телеканалам.

Главное, что сообщили журналистам президент Франции и канцлер Германии, выборы на юго-востоке Украины должны состояться, причем, в соответствии с Минскими соглашениями. По их словам, в процессе переговоров обсуждались конкретные шаги.

Сегодня во главе повестки дня переговоров "нормандском" формате был вопрос о реализация минских договоренностей. Обсуждалось урегулирование донбасского конфликта, а также выполнение договоренностей по отводу вооружений.

Сегодня Правда. Ру информировала, что что российский, французский и украинский президенты, а также федеральный канцлер Германии обсуждают кризисную ситуацию на Украине в рамках встречи "нормандской четверки" в Париже.

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