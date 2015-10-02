Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой объяснил, почему ему не нравится "нормандский формат". По словам украинского лидера, "нормандский формат" дает хоть и мелкие, но результаты, однако в его рамках не поднимается вопрос Крыма.
"Что мне в нормандском формате нравится, он единственный, дает, пусть мелкие для кого-то, но результаты. Что мне не нравится - вопрос Крыма не обсуждается мощно. Совсем. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка? Здесь могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется", - пояснил Зеленский.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о первом саммите в "нормандском формате", который состоялся в Париже в 2015 году.
Встреча "нормандской четверки" в Париже завершилась. Президент России покинул Елисейский дворец. Затем уехал глава украинского государства.
Ангела Меркель и Франсуа Олланд заявили о совместной пресс-конференции по итогам переговоров, которую уже начали транслировать по телеканалам.
Главное, что сообщили журналистам президент Франции и канцлер Германии, выборы на юго-востоке Украины должны состояться, причем, в соответствии с Минскими соглашениями. По их словам, в процессе переговоров обсуждались конкретные шаги.
Сегодня во главе повестки дня переговоров "нормандском" формате был вопрос о реализация минских договоренностей. Обсуждалось урегулирование донбасского конфликта, а также выполнение договоренностей по отводу вооружений.
Сегодня Правда. Ру информировала, что что российский, французский и украинский президенты, а также федеральный канцлер Германии обсуждают кризисную ситуацию на Украине в рамках встречи "нормандской четверки" в Париже.
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