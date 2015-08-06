"Вы больные, девочки": реакция Лаврова на грузинских журналисток. ВИДЕО

В интернете было опубликовано видео с женевского отделения ООН, где грузинские журналистки напали на российскую делегацию во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они толкались и пытались поцарапать дипломатов.

"Вы больные, девочки", - ответил на агрессию журналисток Лавров.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сергей Лавров ужинал в Куала-Лумпуре за столиком с табличкой "Seryoja".

По традиции, после окончания деловых встреч и переговоров делегации стран-участниц сфотографировались в национальных малазийских рубашках и приняли участие в торжественном гала-ужине.

От российской стороны там присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и замглавы департамента информации и печати МИД Мария Захарова.

Мария Захарова сфотографировала и выложила к себе в Facebook убранство стола руководителя МИД РФ.

"Стол, за которым сидит С.Лавров, украшает милая табличка с именем Seroja", - отметила Захарова.

Правда.Ру сообщала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе двухдневного пребывания в столице Малайзии Куала-Лумпуре принял участие в работе форумов АСЕАН на министерском уровне, а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Джоном Керри по украинской проблематике.

Также он участвовал в переговорах с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает РИА Новости.

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