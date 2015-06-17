В американской школе решили не изучать Шекспира потому, что он... белый

Странный метод преподавания выбрала педагог Дана Дусбайбер, работающая в одном из колледжей города Сакраменто (Калифорния, США). Ее студенты не рассматривают творчество признанного британского драматурга Уильяма Шекспира потому, что он ... белый.

Дусбайбер имеет аргумент для своей методики - этнический состав студентов, с которыми она работает, очень разнообразный, однако белых в нем большинство. И они должны проникаться духовным влиянием других, по национальному составу, мыслителей и творцов, чтобы продемонстрировать лояльность к учащимся из этнических меньшинств.

Кажется, что позиция этой дамы связана и с личным неприятием творчества великого драматурга.

"Я не верю, что давно умерший британец - это единственный писатель, который может научить студентов лучше понимать человека...Мне грустно, что так много моих коллег учат молодежь по канонам... Этим мы способствуем понятию, что другие культурные вехи менее велики по сравнению с его творчеством", - заявила она.

"Почему не изучают африканский фольклор? Почему бы не изучить работы мастеров слова из Латинской Америки или Юго-Восточной Азии и других частей мира? Ведь многие наши студенты имеют именно такое происхождение", - добавляет она.

Дусбайбер призналась Washington Post, что с трудом разбирает архаичный английский Шекспира. При этом она позволяет себе "сравнивать" его с посредственным британским бардом! Но главная неприязнь ее к писателю объясняется "европоцентризмом мировой литературы".

"Когда мы обучаем цветных студентов, а мне посчастливилось делать это большую часть своей карьеры, мы должны отказаться от европоцентристской презентации литературного мира. Если мы обучаем большинство белых студентов, то им мы должны показать разнообразие литературных творцов", - считает Дусбайбер.

Правда.Ру в исследовательской статье писала о сенсационном заявлении британского историка Марка Гриффитса, нашедшего интересные материалы в книге по ботанике XVI века. Он утверждает, что изображенный на титульном листе фолианта мужчина является не кем иным, как Уильямом Шекспиром.

Как известно, прижизненного портрета Шекспира не существует. Так что у находки (если все подтвердится) есть все шансы стать сенсацией.

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