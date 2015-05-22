Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Байден прокомментировал второй импичмент Трампу
Гендиректор Twitter: блокировка Трампа была "правильным решением"
Как заражённый перенесёт COVID, зависит от состояния кишечника
Ризванов: пандемия закончится, а вирус останется с нами
"Встречайте": Навальный анонсировал своё возвращение в Россию
"Никакого насилия": Трамп призывает американцев "успокоить темперамент"
Эксперт назвал настоящую причину гибели "непотопляемого" "Титаника"
Президент Ирана рад, что из политики уходит "торговец и игрок"
Палата представителей США проголосовала за импичмент

Зеленский направил в Сербию военный контингент

Мир » Бывший СССР » Украина

13 января, Владимир Зеленский подписал указ о направлении украинских военных в Сербию для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Зеленский направил в Сербию военный контингент

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек", — говорится в тексте указа.

Отметим, что украинский национальный контингент находится в Косове в составе международных сил по поддержанию мира в Косово под патронатом НАТО-KFOR.

  • Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

А между тем, ещё в 2015 году, "Правда.Ру" писала о том, что

Приднестровье не ждет ничего хорошего от Украины

Верховная рада Украины в четверг приняла законы, которые предусматривают отмену ряда соглашений с Россией в военной сфере, в том числе соглашение о транзите через украинскую территорию российских военных, временно находящихся в Молдавии, снабжение миротворцев в Приднестровье.

Мы выполняем совместную с украинцами миссию по мандату ООН. Имеет ли право одна сторона (в данном случае Украина) в одностороннем порядке нарушать договор? На этот вопрос корреспонденту Pravda. Ru ответил генеральный секретарь межпарламентской ассамблеи "Сообщество за демократию и права народов" Григорий Маракуца.

Конечно, не имеет права, - подчеркнул он¸- но кто сейчас на Украине соблюдает права? "Страшное дело. Этого следовало ожидать, они все хотят делать для того, чтобы навредить и России и главное, чтобы через Приднестровье хоть какое-то сделать зло. Странно это еще почему? Она же так же, как и Россия, является страной-гарантом и посредником в переговорах между Молдавией и Приднестровьем. Она давно себя исключила из этого переговорного процесса. Поэтому кто сейчас будет чего-то ожидать от украинских властей чего-то положительного", — недоумевает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, как снабжаются сейчас миротворцы, Григорий Маракуца отметил, что снабжение есть, и в крайнем случае все можно покупать и у приднестровских предприятий.

"Всего, что необходимо, достаточно на складах, патроны и вооружение тоже есть, но дотации трудно осуществлять. Можно обойтись своими силами. В Приднестровье порядка 200 тысяч граждан России, в том числе, и призывного возраста, они бы могли осуществлять эти функции. То есть как-то надо выходить из положения", — сказал Григорий Маракуца в беседе с журналистом Правды. Ру.

Читайте также:

Порошенко готовится к открытию второго фронта

Румыны не хотят умирать за Приднестровье

Молдавия: Цена места в НАТО — Гагаузия

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Китай зафиксировал первую смерть от коронавируса за восемь месяцев
Байден прокомментировал второй импичмент Трампу
Гендиректор Twitter: блокировка Трампа была "правильным решением"
Как заражённый перенесёт COVID, зависит от состояния кишечника
Ризванов: пандемия закончится, а вирус останется с нами
"Встречайте": Навальный анонсировал своё возвращение в Россию
"Никакого насилия": Трамп призывает американцев "успокоить темперамент"
Капитолий США стал военной базой и останется ей до инаугурации Байдена
Эксперт назвал настоящую причину гибели "непотопляемого" "Титаника"
Президент Ирана рад, что из политики уходит "торговец и игрок"
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
После обучения в США украинские военные увольняются из армии
Военные новости
После обучения в США украинские военные увольняются из армии
Здоровье и профилактика
Врач назвал признаки перенесённого коронавируса
Политика. Новости и аналитика
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Любовь Степушова Грузия на перепутье после ухода Бидзины Иванишвили Любовь Степушова Игорь Буккер Нацисты не создавали самолёт-невидимку Игорь Буккер Василий Амирджанов Архиерейскую рождественскую ёлку проверяют на экстремизм Василий Амирджанов
Комментарии
Зюганов глух к жалобам россиян на коммунистов
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Литва окончательно переименовала Грузию
Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу"
Почему киргизам не мила парламентская форма управления страной?
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Трамп предупредил о последствиях импичмента
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Изменить наше сознание — миссия Запада выполнима?
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников