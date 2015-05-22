Зеленский направил в Сербию военный контингент

13 января, Владимир Зеленский подписал указ о направлении украинских военных в Сербию для участия в миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до двух человек", — говорится в тексте указа.

Отметим, что украинский национальный контингент находится в Косове в составе международных сил по поддержанию мира в Косово под патронатом НАТО-KFOR.

Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

А между тем, ещё в 2015 году, "Правда.Ру" писала о том, что

Приднестровье не ждет ничего хорошего от Украины

Верховная рада Украины в четверг приняла законы, которые предусматривают отмену ряда соглашений с Россией в военной сфере, в том числе соглашение о транзите через украинскую территорию российских военных, временно находящихся в Молдавии, снабжение миротворцев в Приднестровье.

Мы выполняем совместную с украинцами миссию по мандату ООН. Имеет ли право одна сторона (в данном случае Украина) в одностороннем порядке нарушать договор? На этот вопрос корреспонденту Pravda. Ru ответил генеральный секретарь межпарламентской ассамблеи "Сообщество за демократию и права народов" Григорий Маракуца.

Конечно, не имеет права, - подчеркнул он¸- но кто сейчас на Украине соблюдает права? "Страшное дело. Этого следовало ожидать, они все хотят делать для того, чтобы навредить и России и главное, чтобы через Приднестровье хоть какое-то сделать зло. Странно это еще почему? Она же так же, как и Россия, является страной-гарантом и посредником в переговорах между Молдавией и Приднестровьем. Она давно себя исключила из этого переговорного процесса. Поэтому кто сейчас будет чего-то ожидать от украинских властей чего-то положительного", — недоумевает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, как снабжаются сейчас миротворцы, Григорий Маракуца отметил, что снабжение есть, и в крайнем случае все можно покупать и у приднестровских предприятий.

"Всего, что необходимо, достаточно на складах, патроны и вооружение тоже есть, но дотации трудно осуществлять. Можно обойтись своими силами. В Приднестровье порядка 200 тысяч граждан России, в том числе, и призывного возраста, они бы могли осуществлять эти функции. То есть как-то надо выходить из положения", — сказал Григорий Маракуца в беседе с журналистом Правды. Ру.

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