Директор киевского "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой уверен:
Об этом Ницой заявил в эфире телеканала "Наш".
"Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели. И теперь пожинаем плоды своего бездействия, которое вынудило нас пойти на варварскую приватизацию".
Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", подписанный Петром Порошенко.
Вот, что об этом сообщала "Правда.Ру"
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы государства, Порошенко подписал четыре закона:
В сообщении отмечается, что данные нормативные акты вводят на территории Украины запрет на советскую символику, устанавливают государственную политику осуждения коммунизма и социалистического прошлого страны, а кроме этого, наделяют боевиков ОУН-УПА и других националистических группировок, действовавших в годы Второй мировой на территории Украины на стороне германской армии "борцами за независимость Украины".
Напомним, ранее эти законы были приняты Радой на заседании 9 апреля. Порошенко, подписывая данные законы, отметил, что в настоящее время готовится еще один нормативный акт — а именно, закон, направленный корректировку норм об ответственности за нарушение закона о статусе ОУН-УПА. По словам Порошенко, этот законопроект призван исключить возможность злоупотребления законом в направлении нарушения прав и свобод, в частности, относительно права на свободу научной работы.
В интервью Правда. Ру лидер украинской компартии Петр Симоненко назвал принятие украинскими властями законов о "декоммунизации" не только преступным, но и весьма глупым.
Ведь, как отметил политик, признание советского режима "преступным" автоматически делает для украинцев все решения этого режима нелегитимными, в том числе и решение о наделении УССР статусом государства-члена ООН, а также решение о включении полуострова Крым в состав Украины, принятое в 1954 году.
Впрочем, сравнивают с фашистской Германией на Украине не только СССР, но и современную Россию — украинский президент опубликовал недавно статью в EUobserver, в которой он находит параллели между российской политикой на международной арене и политикой Третьего Рейха. Почему-то факельные шествия украинских националистов, марши радикальных членов "Правого сектора" и чествование организаций, не только воевавших на стороне германской армии, но еще и устроивших массовый геноцид по этническому признаку не навевают украинским политикам ассоциаций с фашистским режимом.
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