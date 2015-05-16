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Киевский политолог назвал причину нищеты украинцев

Мир » Бывший СССР » Украина

Директор киевского "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой уверен:

Киевский политолог назвал причину нищеты украинцев
  • причина нищеты украинцев в том, что власти не смогли реализовать проект декоммунизации.

Об этом Ницой заявил в эфире телеканала "Наш".

"Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели. И теперь пожинаем плоды своего бездействия, которое вынудило нас пойти на варварскую приватизацию".

Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", подписанный Петром Порошенко.

Вот, что об этом сообщала "Правда.Ру"

Петр Порошенко подписал законы, запрещающие коммунизм

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы государства, Порошенко подписал четыре закона:

  • "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики",
  • "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 — 1991 годов",
  • "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов",
  • "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

В сообщении отмечается, что данные нормативные акты вводят на территории Украины запрет на советскую символику, устанавливают государственную политику осуждения коммунизма и социалистического прошлого страны, а кроме этого, наделяют боевиков ОУН-УПА и других националистических группировок, действовавших в годы Второй мировой на территории Украины на стороне германской армии "борцами за независимость Украины".

Напомним, ранее эти законы были приняты Радой на заседании 9 апреля. Порошенко, подписывая данные законы, отметил, что в настоящее время готовится еще один нормативный акт — а именно, закон, направленный корректировку норм об ответственности за нарушение закона о статусе ОУН-УПА. По словам Порошенко, этот законопроект призван исключить возможность злоупотребления законом в направлении нарушения прав и свобод, в частности, относительно права на свободу научной работы.

В интервью Правда. Ру лидер украинской компартии Петр Симоненко назвал принятие украинскими властями законов о "декоммунизации" не только преступным, но и весьма глупым.

Ведь, как отметил политик, признание советского режима "преступным" автоматически делает для украинцев все решения этого режима нелегитимными, в том числе и решение о наделении УССР статусом государства-члена ООН, а также решение о включении полуострова Крым в состав Украины, принятое в 1954 году.

Впрочем, сравнивают с фашистской Германией на Украине не только СССР, но и современную Россию — украинский президент опубликовал недавно статью в EUobserver, в которой он находит параллели между российской политикой на международной арене и политикой Третьего Рейха. Почему-то факельные шествия украинских националистов, марши радикальных членов "Правого сектора" и чествование организаций, не только воевавших на стороне германской армии, но еще и устроивших массовый геноцид по этническому признаку не навевают украинским политикам ассоциаций с фашистским режимом.

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"Фашизм на Украине ждёт лоботомия"
Автор: Ольга Лебедева
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