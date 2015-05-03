В Совфеде ответили на слова польского президента об "агрессии Россси"

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды об оккупации Крыма и Донбасса Россией. Сенатор напомнил президенту Польши, что единственным условием наступления мира на Украине является выполнение Минских договоренностей и "формулы Штайенмайера".

Парад Победы расколол Европу

"Там есть конкретные, связанные друг с другом пункты, которые могут быть последовательно реализованы. Несмотря на то, что мы не являемся членами нормандского формата, мы не являемся стороной Минских соглашений. От нас не зависит то, как они будут выполняться, как будет выполняться формула Штайнмайера", - заявил Морозов. "И украинские власти, и поляки, и прибалты... опровергают эту формулу, говорят о том, что нужно искать какой-то другой формат, что Минские соглашения и формула Штайнмайера уже не работают. То есть они фактически провоцируют продолжение вот этого бесконечного конфликта, который длится уже более пяти лет", - добавил сенатор.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Польше назвали "угрозой" парад Победы в Москве.

Польский лидер Бронислав Коморовский заявил, что предстоящий парад Победы в Москве является демонстрацией «тех дивизий, которые на глазах всего мира напали на Украину», а теперь угрожают и Польше.

По мнению Коморовского, парад Победы - символ «неспокойного и нестабильного мира», а Россия угрожает всем странам, в особенности Польше, в связи с чем Варшава намерена укреплять собственную обороноспособность.

Это заявление польский лидер сделал во время своего выступления на Замковой площади Варшавы, сделанного во время празднования Дня Конституции Польши, сообщает НТВ.

Ведь скоро, 9 мая, Красная площадь в Москве вновь обернется бронетанковой площадью. Вновь там будут демонстрировать силу те дивизии, которые недавно на глазах мира и наших польских глазах напали на соседнюю Украину, заявил он.

Укрепление безопасности Польши, по его мнению, заключается в налаживании связей с Североатлантическим Альянсом и США.

Напомним, 9 мая в Москве состоятся торжества, посвященные 70-летнему юбилею Победы над фашистской Германией, одержанной Советским Союзом при помощи союзников по коалиции. Сообщается, что в этом году запланирован самый масштабный парад за всю историю празднования Победы.

Об этом ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, уточнивший, что в этом году на Красную площадь выйдут более 15000 российских военных, 10 парадных расчетов других стран, в также 200 единиц военной техники.

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