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Источник Правда.Ру

В Кремле призвали Зеленского к диалогу с ДНР и ЛНР

Мир » Бывший СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании Донбасса. По словам представителя Кремля, эту инициативу необходимо обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР.

"Минские соглашения могут принести Украине мир"

"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", - сообщил Песков.

"Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о видеоконференции, которая проходила между трехсторонней контактной группой в 2015 году.

На будущей неделе запланирована скайп-конференция, в которой примут участие представители Трехсторонней контактной группы Хайди Тальявини, Леонид Кучма и Михаила Зурабов и руководство ДНР и ЛНР.

Конференция запланирована на 29 апреля.

Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет на переговорах Украину Дарка Олифер.

По ее словам, конференция будет посвящена всему спектру Минских договоренностей, в частности, соблюдению режима прекращения огня, отводу тяжелых видов орудий, мониторинг и подтверждение этого отвода представителями миссии ОБСЕ, обоюдное освобождение незаконно удерживаемых лиц.

"Также будут говорить о доставке украинской гуманитарной помощи в Донецк и Луганск и запуске работы подгрупп в рамках контактной группы", - отмечается в сообщении Олифер .

Впрочем, представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего не подтверждает данную информацию, сообщив, что пока никакого официального приглашения на видеоконференцию не поступало.

Как сообщала Правда. Ру, ополчение Донецкой народной республики вынуждено было вернуть артиллерию на прежние позиции, с которых вооружение было отведено в рамках исполнения Минских  соглашений, поскольку, по словам главы ДНР Александр Захарченко, они вынуждены отражать постоянные обстрелы территорий республики со сторону ВСУ.

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