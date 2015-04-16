Правозащитница: Аваков - заказчик убийства Олеся Бузины

Известная украинская правозащитница Татьяна Монтян в эфире канала "Эхо Киева" обвинила Арсена Авакова, главу МВД Украины, в убийстве известного украинского писателя, публициста и журналиста Олеся Бузины.

Украина привыкает к смерти?

"Я много раз говорила ранее, что по делу Бузины судят тех, не имеет к убийству никакого отношения. Киллеры, которые грохнули Олеся, давно кормят рыб в Днепре. Заказчик — Аваков, который одновременно министр внутренних дел. Оцените сами перспективу наказания заказчика", — сказала Монтян.

На вопрос, зачем министру понадобилось устранять журналиста, правозащитница ответила:

"Олесь Бузина, как очень убедительный и влиятельный публицист и блогер, представлял смертельную опасность для идеологии Евромайдана. Он открывал истинные лица всяких очень важных для кастрюлеголовых майдаунных персон. Делал это талантливо, успешно, поэтому надо было закрыть ему рот — это раз. И два — попробовать попугать других. Ну и убийство — это всегда дело полезное, по мнению таких, как Аваков, потому что и запугивает, и показывает, типа "наши не дремлют".

К слову, о причастности влиятельного чиновника к убийству Бузины Монтян говорила и раньше. Но ее сегодняшнее её заявление — по мнению многих на Украине — может быть вызвано тем, что появились новые, серьёзные доказательства.

Напомним, об убийстве украинского журналиста, в апреле 2015 года рассказывала "Правда.Ру".

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На Украине убит Олесь Бузина — третий оппозиционер за сутки

В Киеве 16 апреля произошло еще одно убийство журналиста — около своего дома, на улице Верхний Вал расстрелян бывший главред издания "Сегодня" Олесь Бузина.

Нападение произошло в районе 13:30, на убийцах были черные маски, они выпустили в журналиста четыре пули и уехали на автомобиле, сообщает сайт "Подробности".

В настоящее время на месте работает следствие, сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД Украины в Киеве Юлия Мусташ.

Информацию о гибели Олеся Бузины подтвердили Pravda. ru в скорой помощи Киева.

Напомним, журналист и писатель Олесь Бузина ранее добровольно покинул пост главного редактора издания "Сегодня", объяснив этот шаг нежеланием мириться с цензурой, установленной новыми киевским властями.

В последние дни на Украине начались кровавые расправы над всеми инакомыслящими — Бузина является уже третьей жертвой. Ранее Правда. Ру сообщала об убийствах журналиста из Донецка Сергея Сухобока и народного депутата от Партии регионов Олега Калашникова, который планировал организовать ветеранам в Киеве празднование Дня Победы.

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