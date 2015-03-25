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Источник Правда.Ру

Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что лично примет участие в параде Победы, посвященном 75-летию завершения Великой Отечественной войны. По его словам, в торжественном параде также примут солдаты и офицеры вооруженных сил республики.

Бронетранспортер БТР-82А. Прародитель был в Афгане

"Текущий 2020 год является знаменательным: мы совместно празднуем 75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Таджикистане помнят и чтят эту священную дату, и в стране запланирован ряд торжественных мероприятий. Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве. По Красной площади пройдет также и сводная рота солдат и офицеров вооруженных сил Таджикистана", - заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в параде Победы в Москве примут участие боевые роботы.

Интернет - пространство бороздят фотографии российской БМП "Курганец-25", а также видео танка T-14 на базе гусеничной платформы "Армата". Отечественные и иностранные журналисты считают, что эта техника может принять участие в Параде Победы 9 мая в Москве.

Зампредседателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев сообщил сегодня, что это не единственные инновационные военные машины, которые будут представлены на памятном мероприятии. Он добавил, что все они уже поступили в российские войска.

"Все в войсках, начались тренировки", - цитирует Бочкарева ТАСС.

Одной из главных премьер парада станет новый  танк "Армата". Согласно предварительной информации, его могут оснастить необитаемой башней со 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой с боезапасом в 32 снаряда.

В Параде Победы в Москве примут участие 194 единицы наземной военной техники: автомобили "Тигр", самоходные гаубицы класса "Мста-С", оперативно-зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82А и многие другие.

Кроме того, впервые за последние 70 лет будут представлены береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", самоходная артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ", БМП "Бумеранг"  и многие другие виды военной техники.

В плане авиации Парад удивит перехватчиками Миг-31, истребителями Су-34 и Су-27, самолетами радиолокационной разведки А-50, транспортными самолетами Ил-76 и Ан-124-100 "Руслан", бомбардировщиками  Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 и  вертолетами Ка-52, Ми-28, Ми-26, Ми-8. Всего ожидается представление 150 единиц воздушной военной техники.

Ранее Правда.Ру писала о том, что 9 мая,  несмотря на напряженные мировые настроения и местами провокационную неопределенность некоторых приглашенных политиков, свое участие в параде подтвердили уже более 30 лидеров иностранных держав.

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