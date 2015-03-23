Послы ЕС возложили цветы к месту гибели демонстранта в Минске. Дежавю?

Представители посольств европейских стран возложили 13 августа цветы у станции метро "Пушкинская" в Минске, на месте гибели одного из протестующих.

В акции памяти и солидарности приняли участие около 20 дипломатов. По оценкам ТАСС, на площади собралось более тысячи человек. Люди, которые стали свидетелями возложения цветов, громко скандировали "Спасибо!".

"Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которое мы наблюдаем в разных городах вашей страны", — цитирует главу представительства ЕС в Белоруссии Дирика Шубеля "Sputnik.Беларусь".

Что известно о погибшем в Минске демонстранте

34-летний Александр Тарайковский, ранее судимый житель Минска. Он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По версии родственников, он вступился за свою мать, когда ее избил сосед.

В МВД утверждают, что Тарайковский пытался бросить взрывное устройство в правоохранителей, однако оно взорвалось у него в руке. По другой версии, мужчина погиб при взрыве светошумовой гранаты, которую милиция активно применяет их при разгоне массовых акций. Хотя взрыв, надо сказать, был сильнее обычного.

Жена Тарайковского не верит в версию о самодельном взрывном устройстве. Говорит, что "у него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. Он ничего не мог сделать".

Ранее Евросоюз выпустил заявление, в котором призвал власти Белоруссии прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозил санкциями, если не будет налажен диалог с оппозицией. Как отметил Шубель, 14 августа министры иностранных дел вынесут решение по поводу Белоруссии.

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Все прекрасно помнят, наверное, Викторию Нуланд и ее знаменитые "печеньки" на Майдане. Не является ли вчерашнее "возложение цветов" демонстрацией схожих намерений?

Для тех, кто не помнит, напомним.

Вот, что тогда, в 2015-ом, писала "Правда.Ру"

Русофоб Роберт Пэрри: Костер на Украине зажгли и поддерживают лично Виктория Нуланд и ее муж

Американский журналист-разоблачитель, обладатель премии Джорджа Полка за успехи в своем деле Роберт Пэрри считает, что к войне на Украине приложили руки помощник госсекретаря США Виктории Нуланди ее муж.

Иностранное издание Consortium News пишет, что Пэрри сознательно воздерживается от интервью с российскими СМИ, потому как не хочет признавать свою симпатию к нашей стране. Он называет себя патриотом США и отмечает, что народ этой страны не заинтересован в конфликте на Украине, в отличии от отдельных ее граждан, о которых он пишет в своей статье "Семейный бизнес на вечной войне".

Пэрри обвиняет Нуланд и известного неоконсерватора Роберта Кагана, ее мужа, в попытке спонсорства и поддержания как "холодной войны" с Россией, так и горячей — на Украине. Он отмечает, что Нуланд "подогревала" местных олигархов, пришедших в итоге к власти, лично отбирала "Яца" (Арсения Яценюка — прим.) на пост премьера страны, пыталась "успокоить" Майдан печеньем, о чем писала Правда. Ру, и в то же время ее муж, влиятельный эксперт, имеющий близкие отношения с Обамой, как отмечает Пэрри, просит увеличить военный бюджет Штатов.

Всю сложившуюся ситуацию Пэрри считает отработанной схемой, в которой "жена разжигает конфликт, а муж требует увеличить расходы на армию". В результате семья "ждет подарков" от президента с "грозным" и "справедливым" имиджем.

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