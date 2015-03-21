Лавров наградил ветеранов Великой Отечественной войны в Мюнхене

Министр иностранных дел Сергей Лавров подвел итоги своей деятельности в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, а также провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

На Украине появятся миротворцы?

"Мы обсуждали целый ряд вопросов. Вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего диалога, стратегического в том числе, тех, которые входят в компетенцию "пятерки" постоянных членов СБ ООН, и тех, которые касаются контроля над вооружениями, затрагивались. Договорились продолжить по ним конкретный профессиональный диалог. Я почувствовал, что есть определенные подвижки в сторону более конструктивного подхода наших американских партнёров", - рассказал Лавров.

Затем глава российского МИД вручил ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Германии, юбилейные медали в честь 75-летия Победы.

Напомним, ранее "Правда.Ру" публиковала реакцию Сергея Лаврова на просьбу Украины разместить на своей территории международный миротворческий контингент.

Одобренное Радой обращение президента Украины к ООН и ЕС с просьбой о развертывании на территории страны миротворческих войск, вызвало скептическую реакцию главы МИД России.

По мнению Сергея Лаврова Евросоюз не согласится вводить миротворцев на территорию Украины, в Брюсселе "сумасшедших нет", убежден он.

"Думаю, что в ЕС сумасшедших нет. Прецеденты, о которых Вы говорите (ввод полицейских сил ЕС), касаются ситуации, когда, как, в частности, на Балканах, на это есть согласие всех сторон конфликта. ЕС ни за что не поедет ни в какую другую точку, будь то Юго-Восток Украины или куда еще, если не будет согласия конфликтующих сторон на такую миссию. Обращаться нужно не к нам, а к Луганску и Донецку, с которыми Киев в очередной раз отказался разговаривать", - сказал Лавров в интервью программе "Вести в субботу".

Глава МИД России отметил, что, хотя это предложение и "звучит красиво и благородно", для понимающих, о чем тут речь, все ясно: "Мне кажется, это отвлекающий маневр. Они (Киев) понимают, что это невыполнимые обязательства для (президента Петра) Порошенко, потому что на него давят те, кто не хотят вообще никакого мирного урегулирования, и чтобы, в частности, сложить с себя вину. После принятых Верховной Радой постановлений о порядке проведения местных выборов, которые прямо противоречат минским договоренностям, придумали новую отвлекающую "штучку".

Помимо этого, в своем интервью глава МИД затронул и вопрос об отношении властей США к минским договоренностям, которые по-своему интерпретируют подписанные в Минске документы. "По нашим данным, американцы, приветствуя на словах минские договорённости, минский процесс, делают немало для того, чтобы по-своему интерпретировать достигнутые документы, и эта интерпретация один в один потом воспроизводится в Киеве".

Напомним, Правда.Ру писала о том, что по итогам встречи "нормандской четверки" был принят комплекс мер, предполагающий, в частности, прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности.

Читайте также:

Американский политолог считает, что Украина должна продать свою землю Западу, чтобы расплатиться с долгами МВФ

Украина: от "могилизации" к крепостному праву

Украина: не хотим работать, хотим гордиться

Габор Штир: Украина сама себя похоронила

Украина не на дне, ей уже стучат снизу

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.