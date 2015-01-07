Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказал мнение, что "Россия находится в тяжелом положении". По его словам, он своими глазами увидит "развал России".

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем", - заявил Данилов. "Скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги - вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее "Правда.Ру" приводила слова другого одиозного спикера СНБО Андрея Лысенко

Одиозный спикер СНБО Андрей Лысенко на сегодняшнем брифинге сообщил о "вопиющих" нарушениях на территории ЛНР.

"Боевики ЛНР транслируют российские каналы, вещание которых запрещено на территории Украины" - возмутился Лысенко. Передает ИА "Новороссия".

По его словам, руководители ЛНР "продолжают противодействовать налаживанию мирной жизни в Донбассе".

Очередным городом Донбасса, в котором "разлажена мирная жизнь" из-за трансляции российских каналов, спикер назвал г. Красный Луч.

У СНБО своеобразные представления о том, почему в Донбассе не налаживается мирная жизнь. В этом виновны не ВСУ, которые обстреливают города, а трансляция российских каналов. Видимо, в СНБО считают, что если трансляцию прекратить, жизнь в Донбассе наладится сама собой.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов предложил Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос касательно лишения лицензии телеканала "Интер" из-за того, что тот в новогоднюю ночь показал российских артистов.

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