США дали Украине денег на "контролирование" Азовского моря

Вашингтон в рамках международной программы США "по экспортному контролю и безопасности границ" окажет помощь на $4 млн службе морской охраны Украины.

Об этом сообщило американское посольство в Киеве.

"США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске", — приводит ТАСС заявление посольства США.

Отмечается, что с помощью "нового оборудования" морская охрана Украины сможет "круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море".

К слову, это далеко не первая попытка "приватизировать" Азовское море. Помнится, под новый - 2015 год - его побережье Украина даже минировала.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Украина заминировала побережье Азовского моря

Военные инженеры украинских сил АТО на юге Донецкой области установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья Азовского моря, сообщает украинское информагенство УНИАН.

"Украинские воины продолжают уверенно удерживать и укреплять свои позиции и обеспечивать безопасность государства", — заявил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин во время скайп-включения на брифинге в Киеве.

По его словам, военные инженеры в составе двух подвижных отрядов заграждения установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья Азовского моря на юге Донецкой области, отработав задачи по противодействию высадке десанта противника с моря, а также по защите береговой линии около важного объекта.

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