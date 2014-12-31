Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Reuters: Трамп меняет тактику в надежде переубедить выборщиков
Франция: нельзя позволить России и Турции договориться по Карабаху
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Шаляпин: на сцене одна шваль - известным артистам пора уходить
СМИ: Спецслужбы Польши - форпост борьбы НАТО с кремлёвской пропагандой
Макгрегор вернется в октагон в январе 2021 года
Неустановленный вирус "вышел из моря" в Сенегале. Больны 500 рыбаков
Британия увеличит военный бюджет, чтобы создать кибервойска
Препараты от ревматизма эффективны при Covid. Они уже исчезли из аптек

США дали Украине денег на "контролирование" Азовского моря

Вашингтон в рамках международной программы США "по экспортному контролю и безопасности границ" окажет помощь на $4 млн службе морской охраны Украины.

США дали Украине денег на "контролирование" Азовского моря

Об этом сообщило американское посольство в Киеве.

"США через программу по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске", — приводит ТАСС заявление посольства США.

Отмечается, что с помощью "нового оборудования" морская охрана Украины сможет "круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море".

 К слову, это далеко не первая попытка "приватизировать" Азовское море. Помнится, под новый - 2015 год - его побережье Украина даже минировала.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Украина заминировала побережье Азовского моря

Военные инженеры украинских сил АТО на юге Донецкой области установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья Азовского моря, сообщает украинское информагенство УНИАН.

"Украинские воины продолжают уверенно удерживать и укреплять свои позиции и обеспечивать безопасность государства", — заявил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин во время скайп-включения на брифинге в Киеве.

По его словам, военные инженеры в составе двух подвижных отрядов заграждения установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья Азовского моря на юге Донецкой области, отработав задачи по противодействию высадке десанта противника с моря, а также по защите береговой линии около важного объекта.

Читайте также:

Госдеп помог Раде заговорить по-русски

Неуправляемый танк бороздит степи Украины

Габор Штир: Украина сама себя похоронила

Украина не на дне, ей уже стучат снизу

Последние материалы
Reuters: Трамп меняет тактику в надежде переубедить выборщиков
Франция: нельзя позволить России и Турции договориться по Карабаху
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Шаляпин: на сцене одна шваль - известным артистам пора уходить
СМИ: Спецслужбы Польши - форпост борьбы НАТО с кремлёвской пропагандой
Макгрегор вернется в октагон в январе 2021 года
Неустановленный вирус "вышел из моря" в Сенегале. Больны 500 рыбаков
Британия увеличит военный бюджет, чтобы создать кибервойска
Препараты от ревматизма эффективны при Covid. Они уже исчезли из аптек
Лавров: в ситуации с Карабахом некогда было разводить политес
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Как предупредить дедовщину в армии
В ожидании Байдена: российские либералы поделились мечтами
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Дело Меня: поколение чиновников воровской "культуры" 90-х начали зачищать
Турция обучает тюрок и создаёт агентов влияния
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Из ростовской больницы массово увольняются медики
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников