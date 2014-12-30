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Источник Правда.Ру

В Киеве ответили на заявление Путина об объединении

Мир » Бывший СССР

В офисе президента Украины ответили на заявление Владимира Путина о создании "глобального конкурента" в Европе в результате объединения России и Украины. В ведомстве считают, что отношения стран не могут определяться "геополитическими амбициями".

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"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров... Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Украина разорвала железнодорожное сообщение с Крымом.

Украинская сторона игнорирует просьбу крымских властей разъяснить причины прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с полуостровом, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

Украина в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. В свою очередь, крымские власти и Крымская железная дорога обратились к руководству "Украинских железных дорог" за разъяснениями причин данного решения.

"На все наши обращения ни разу ничего не пришло. Все обращения в никуда, но мы все равно их пишем", - сказал Цуркин, добавив, что власти республики уже и рассчитывают получить ответ от украинской стороны.

Крымские власти также не обладают информацией, когда возобновится железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и Украиной.

Движение легкового и грузового транспорта на сегодня через пограничные пункты продолжается.

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