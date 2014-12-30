Министерство обороны Украины досрочно выводит из Донбасса 72-ю бригаду вооруженных сил. Причиной для вывода стали многочисленные недостатки, обнаруженные при проверке. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"По имеющейся у нас информации, вчера начальник генерального штаба ВСУ доложил министру обороны Украины о результатах работы комплексной комиссии генерального штаба в 72-й бригаде. Во время доклада Хомчак раскритиковал командование бригады, а также доложил о всех выявленных во время проверки бригады недостатках", - сообщил Филипоненко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отправиться в Донбасс вместе с сыном, "если наши военнослужащие в качестве миротворцев куда-то поедут".
Лукашенко, по данным госинформагентства БелТА, пояснил, что "если наши военнослужащие в качестве миротворцев куда-то поедут, то я первый туда поеду, чтобы они знали. И мой старший сын, который сегодня занимается этими проблемами, тоже там будет...Я никого не собирался никуда направлять, а меня уже подвергают какой-то критике".
"Это не чужой конфликт. Это возле нашего порога", - сказал Лукашенко, оценивая гражданскую войну в соседней постсоветской республике.
"Мы должны постараться сделать максимум для того, чтобы притушить этот конфликт. А, может, его ликвидировать. И если мы будем способны это сделать, мы, мужики, и я как главнокомандующий, мы это будем делать, - добавил Лукашенко. - Мы сами не напрашиваемся, мы туда не лезем и никогда не лезли. Попросят - сделаем, если сможем. Не попросят - решайте сами".
По поводу заседания контактной группы по Украине Лукашенко отметил, что "не за горами следующее заседание. Но решение по нему не принято. Деваться некуда - надо встречаться и договариваться". Он также прокомментировал итоги своего визита в Киев 21 декабря, в ходе которого состоялись переговоры Лукашенко с Петром Порошенко, сказав: "Главная проблема, если иметь в виду те переговоры, которые вели с президентом Украины, - разведение сторон. Есть соприкосновение украинской армии и ополченцев. Надо их развести минимум на 30 километров. И вот эту зону надо проконтролировать, чтобы не было этих столкновений, отвести тяжелые вооружения".
Читайте также:
Лукашенко сменил главу правительства Белоруссии
Лукашенко: Главный вопрос - это стабильность на валютном рынке
Лукашенко вновь станет президентом Белоруссии, даже если весь мир будет против
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.