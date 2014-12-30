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Минобороны Украины досрочно выводит 72-ю бригаду ВСУ из Донбасса

Мир » Бывший СССР » Украина

Министерство обороны Украины досрочно выводит из Донбасса 72-ю бригаду вооруженных сил. Причиной для вывода стали многочисленные недостатки, обнаруженные при проверке. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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"По имеющейся у нас информации, вчера начальник генерального штаба ВСУ доложил министру обороны Украины о результатах работы комплексной комиссии генерального штаба в 72-й бригаде. Во время доклада Хомчак раскритиковал командование бригады, а также доложил о всех выявленных во время проверки бригады недостатках", - сообщил Филипоненко.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о готовности президента Белоруссии и его сына поехать в Донбасс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отправиться в Донбасс вместе с сыном, "если наши военнослужащие в качестве миротворцев куда-то поедут".

Лукашенко, по данным госинформагентства БелТА, пояснил, что "если наши военнослужащие в качестве миротворцев куда-то поедут, то я первый туда поеду, чтобы они знали. И мой старший сын, который сегодня занимается этими проблемами, тоже там будет...Я никого не собирался никуда направлять, а меня уже подвергают какой-то критике".

"Это не чужой конфликт. Это возле нашего порога", - сказал Лукашенко, оценивая гражданскую войну в соседней постсоветской республике.

"Мы должны постараться сделать максимум для того, чтобы притушить этот конфликт. А, может, его ликвидировать. И если мы будем способны это сделать, мы, мужики, и я как главнокомандующий, мы это будем делать, - добавил Лукашенко. - Мы сами не напрашиваемся, мы туда не лезем и никогда не лезли. Попросят - сделаем, если сможем. Не попросят - решайте сами".

По поводу заседания контактной группы по Украине Лукашенко отметил, что "не за горами следующее заседание. Но решение по нему не принято. Деваться некуда - надо встречаться и договариваться". Он также прокомментировал итоги своего визита в Киев 21 декабря, в ходе которого состоялись переговоры Лукашенко с Петром Порошенко, сказав: "Главная проблема, если иметь в виду те переговоры, которые вели с президентом Украины, - разведение сторон. Есть соприкосновение украинской армии и ополченцев. Надо их развести минимум на 30 километров. И вот эту зону надо проконтролировать, чтобы не было этих столкновений, отвести тяжелые вооружения".

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Темы всу лнр донбасс 72-ая бригада иван филипоненко минобороны украины
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