В украинских Черкассах боевики "Нацкорпуса" избили военных ВСУ, приняв их за членов "Партии Шария".
Об этом рассказал сам журналист и политэмигрант.
"Вчера "Нацкорпусом" в Черкассах были избиты военнослужащие. Дегенераты из НК посчитали, что это группа поддержки "Партии Шария". Ку-ку, полиция, а избившие задержаны?" — задает вопрос Шарий.
Он уточнил, что среди нападавших был главарь черкасской банды "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук.
"Полиция была вызвана, но информацию пытаются замять", — подчеркнул журналист.
Напомним, что Анатолий Шарий одним из первых начал критиковать "реформы майданного правительства", чем "заслужил особую любовь" националистов всех мастей.
Граждане Украины обречены на настоящую борьбу за выживание. Государству не нужны слабые и больные, немощные и калеки, старики и инвалиды. Власти Украины официально отказываются от всех них, внедряя в жизнь законы, суть которых сводится к одному — выживет сильнейший. Судьба тех, кто останется за пределами этой гонки, уже предрешена и трагична.
Украина избавляется от откровенно слабых особей. И не надо говорить, что слово "особи" не толерантное. По крайней мере, в данном конкретном случае оно как нельзя подходит к ситуации. Ведь то, что хорошая, в общем-то, страна, силами Майдана, его зачинщиков и его спонсоров превратилась в джунгли, — горькая правда. И дело не в неотягощенных интеллектом новых "слуг народа" и даже не в их высказываниях, типа "давать мразям любые обещания, а вешать будем потом" (так заявил ныне нардеп, а по совместительству близкий человек олигарха Коломойского господин Филатов). И даже не в том, что Донбасс предлагали, да чего уж там, и пытались, сравнять с землей!
Ужас и трагизм ситуации в том, что под угрозой оказались как раз не жители Луганской и Донецкой области ("ватники", как презрительно говорят представители "титульной" нации), а самые что ни на есть украинцы "материковой Украины".
На днях украинский журналист Анатолий Шарий опубликовал сканы документов, в которых "министры от МВФ" планируют внедрять в жизнь простых украинцев "новшества", которые ставят среднестатистического украинца не на грань выживания, а на грань гибели.
Образование пускают "под нож" — сроки обучения в школах будут "срезаны": с 11 до девяти лет. Студентов тоже будут учить менше: на бакалавра три-четыре года, а магистратура будет длиться всего год. Зачем государству высококлассные специалисты? Куда проще всех приучать к земле, как заявил недавно великий ум эпохи, мэр Киева Виталий Кличко. Украина — сельскохозяйственная страна, вот пусть на земле и работают, села поднимают. Упорно ходят слухи о сокращении количества вузов и бюджетных мест в них, а с учетом, что образование в стране будет исключительно платное, то обучение в вузах "светит" только тем, у кого есть на это средства.
Свой "привет" от украинских новаторов-реформаторов получают чернобыльцы, которые будут "пересмотрены": правительство предлагает пересмотреть зоны радиоактивного загрязнения в Чернобыльской зоне и отменить четвертую зону радиоэкологического контроля, соответственно, и выплаты чернобыльцам. Бесплатным санаторно-курортным лечением будут обеспечены только инвалиды (первой степени), дети-инвалиды. В ближайших планах украинского правительства отмена бесплатного питания в больницах, введение оплаты за обучение в детско- юношеских спортивных школах, отмена выплат стипендий в учебных заведениях. Школьников первого-четвертого классов больше не будут кормить за счет государства, а учителям придется работать больше — у них повысится нагрузка с 18 часов до 20 (с 1 июля 2015 года) и 25 (с 1 июля 2016 года). Приостановят "на время кризиса" бесплатную выдачу лекарств гипертоникам. Бюджетников снова сократят — на три процента. А еще отменят им доплаты за ученую степень.
В очередной раз увеличивается пенсионный возраст для украинцев, его планируют повысить для женщин на десять лет, для мужчин — на пять. Видимо, им предстоит работать с девятого класса и до самой смерти, учитывая средний возраст жизни украинца, который равен 71 году.
Перепало и силовикам. Пенсию по потере кормильца семьям военнослужащих и правоохранителям отменят, если они не воевали в АТО. Заморозят среднюю заработную плату на уровне 2014 года, которая сегодня составляет 2700 гривен (около 8,5 тысячи рублей).
Кстати, от этой цифры считают пенсии и социальные выплаты, которые тоже сократят. Например, матерям-одиночкам будут выплачивать пособия в зависимости от их доходов. На сегодня женщины получают по уходу за ребенком ежемесячно 310-385 гривен. Помощь при рождении ребенка будут давать тоже в зависимости от дохода семьи. Военным отменят материальную компенсацию за аренду жилья (если они не обеспечены жильем). А если документ примут, то государство больше не будет компенсировать мобилизированным военным заработную плату по основному месту работы. Это должен будет делать сам работодатель.
В 2015 году военным и нацгвардейцам отменят 60-процентную надбавку, таким образом их зарплаты уменьшатся как минимум на три тысячи гривен. Также военным не будут компенсировать траты на обмундирование, если они приобретали его сами, поскольку в военной части формы не было. (Сейчас обычно этой нормой пользуются при судебных разбирательствах, и суды встают на сторону военнослужащих.)
Министр социальной политики Павел Розенко подтвердил журналистам издания "Вести" подлинность попавших в Сеть документов и отметил, что меры непопулярные, "но люди оценят нашу работу". "Это мы делаем не ради МВФ, а ради Украины", — сказал министр.
Все это ждет Украину в ближайшем будущем. А в настоящем происходит еще более страшное насильное сокращение численности населения Украины.
Так называемая АТО, которая происходит на востоке страны, унесла и уносит жизни не только жителей Донбасса. Тысячами на убой, насильной мобилизацией, уговорами, угрозами и обманами, гонят молодых мужчин со всей Украины. Добровольцы и призывники, в основном все в возрасте до сорока лет. Несмотря на то, что Украина скрывает истинные потери в этой войне (если таковая статистика вообще ведется), счет погибших мужчин, жителей Западной Украины, ужасает. Следовательно, впереди резкий спад рождаемости, это при том, что в стране уже давно демографический кризис. А ведь именно на Западной Украине традиционно многодетные семьи. Политические представители этих регионов даже пытались ввести запреты на аборты, чтобы увеличить рождаемость. Но с 2014 года каждый родившийся ребенок — это затраты для государства. А дети ему уже не нужны. И в этом случае гибель мужчин детородного возраста — просто "манна небесная".
Многие из этих несчастных останутся калеками: без глаз, без рук, без ног… Компенсации от государства? Не смешите! В лучшем случае помощь волонтеров и сердобольных граждан — вот их участь. А для государства бонус, ведь для инвалидов не нужно создавать рабочие места, которых, собственно, и так нет.
На протяжении года резко увеличилась смертность людей, которым государство обязано оказывать медпомощь: онкологические больные, диабетики, сердечники… Нужны ли современной Украине бесполезные и столь дорогие нахлебники? А дети-инвалиды? А дома престарелых? Это же Украина — государство сильных людей. Слабакам и лузерам в ней не место!
Те, кто стояли за режиссурой украинского Майдана, воплощают в практику тот самый миф о "золотом миллиарде". Да вот только глядя на Украину, задумываешься, а миф ли?
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