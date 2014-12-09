Сначала бей, потом выясняй – кто это: девиз Нацкорпуса Украины сработал

В украинских Черкассах боевики "Нацкорпуса" избили военных ВСУ, приняв их за членов "Партии Шария".

Об этом рассказал сам журналист и политэмигрант.

"Вчера "Нацкорпусом" в Черкассах были избиты военнослужащие. Дегенераты из НК посчитали, что это группа поддержки "Партии Шария". Ку-ку, полиция, а избившие задержаны?" — задает вопрос Шарий.

Он уточнил, что среди нападавших был главарь черкасской банды "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук.

"Полиция была вызвана, но информацию пытаются замять", — подчеркнул журналист.

Напомним, что Анатолий Шарий одним из первых начал критиковать "реформы майданного правительства", чем "заслужил особую любовь" националистов всех мастей.

Вот, например, что ранее о нем рассказывала "Правда.Ру"

Национальная идея Украины — закон джунглей

Граждане Украины обречены на настоящую борьбу за выживание. Государству не нужны слабые и больные, немощные и калеки, старики и инвалиды. Власти Украины официально отказываются от всех них, внедряя в жизнь законы, суть которых сводится к одному — выживет сильнейший. Судьба тех, кто останется за пределами этой гонки, уже предрешена и трагична.

Украина избавляется от откровенно слабых особей. И не надо говорить, что слово "особи" не толерантное. По крайней мере, в данном конкретном случае оно как нельзя подходит к ситуации. Ведь то, что хорошая, в общем-то, страна, силами Майдана, его зачинщиков и его спонсоров превратилась в джунгли, — горькая правда. И дело не в неотягощенных интеллектом новых "слуг народа" и даже не в их высказываниях, типа "давать мразям любые обещания, а вешать будем потом" (так заявил ныне нардеп, а по совместительству близкий человек олигарха Коломойского господин Филатов). И даже не в том, что Донбасс предлагали, да чего уж там, и пытались, сравнять с землей!

Ужас и трагизм ситуации в том, что под угрозой оказались как раз не жители Луганской и Донецкой области ("ватники", как презрительно говорят представители "титульной" нации), а самые что ни на есть украинцы "материковой Украины".

На днях украинский журналист Анатолий Шарий опубликовал сканы документов, в которых "министры от МВФ" планируют внедрять в жизнь простых украинцев "новшества", которые ставят среднестатистического украинца не на грань выживания, а на грань гибели.

Образование пускают "под нож" — сроки обучения в школах будут "срезаны": с 11 до девяти лет. Студентов тоже будут учить менше: на бакалавра три-четыре года, а магистратура будет длиться всего год. Зачем государству высококлассные специалисты? Куда проще всех приучать к земле, как заявил недавно великий ум эпохи, мэр Киева Виталий Кличко. Украина — сельскохозяйственная страна, вот пусть на земле и работают, села поднимают. Упорно ходят слухи о сокращении количества вузов и бюджетных мест в них, а с учетом, что образование в стране будет исключительно платное, то обучение в вузах "светит" только тем, у кого есть на это средства.

Свой "привет" от украинских новаторов-реформаторов получают чернобыльцы, которые будут "пересмотрены": правительство предлагает пересмотреть зоны радиоактивного загрязнения в Чернобыльской зоне и отменить четвертую зону радиоэкологического контроля, соответственно, и выплаты чернобыльцам. Бесплатным санаторно-курортным лечением будут обеспечены только инвалиды (первой степени), дети-инвалиды. В ближайших планах украинского правительства отмена бесплатного питания в больницах, введение оплаты за обучение в детско- юношеских спортивных школах, отмена выплат стипендий в учебных заведениях. Школьников первого-четвертого классов больше не будут кормить за счет государства, а учителям придется работать больше — у них повысится нагрузка с 18 часов до 20 (с 1 июля 2015 года) и 25 (с 1 июля 2016 года). Приостановят "на время кризиса" бесплатную выдачу лекарств гипертоникам. Бюджетников снова сократят — на три процента. А еще отменят им доплаты за ученую степень.

В очередной раз увеличивается пенсионный возраст для украинцев, его планируют повысить для женщин на десять лет, для мужчин — на пять. Видимо, им предстоит работать с девятого класса и до самой смерти, учитывая средний возраст жизни украинца, который равен 71 году.

Перепало и силовикам. Пенсию по потере кормильца семьям военнослужащих и правоохранителям отменят, если они не воевали в АТО. Заморозят среднюю заработную плату на уровне 2014 года, которая сегодня составляет 2700 гривен (около 8,5 тысячи рублей).

Кстати, от этой цифры считают пенсии и социальные выплаты, которые тоже сократят. Например, матерям-одиночкам будут выплачивать пособия в зависимости от их доходов. На сегодня женщины получают по уходу за ребенком ежемесячно 310-385 гривен. Помощь при рождении ребенка будут давать тоже в зависимости от дохода семьи. Военным отменят материальную компенсацию за аренду жилья (если они не обеспечены жильем). А если документ примут, то государство больше не будет компенсировать мобилизированным военным заработную плату по основному месту работы. Это должен будет делать сам работодатель.

В 2015 году военным и нацгвардейцам отменят 60-процентную надбавку, таким образом их зарплаты уменьшатся как минимум на три тысячи гривен. Также военным не будут компенсировать траты на обмундирование, если они приобретали его сами, поскольку в военной части формы не было. (Сейчас обычно этой нормой пользуются при судебных разбирательствах, и суды встают на сторону военнослужащих.)

Министр социальной политики Павел Розенко подтвердил журналистам издания "Вести" подлинность попавших в Сеть документов и отметил, что меры непопулярные, "но люди оценят нашу работу". "Это мы делаем не ради МВФ, а ради Украины", — сказал министр.

Все это ждет Украину в ближайшем будущем. А в настоящем происходит еще более страшное насильное сокращение численности населения Украины.

Так называемая АТО, которая происходит на востоке страны, унесла и уносит жизни не только жителей Донбасса. Тысячами на убой, насильной мобилизацией, уговорами, угрозами и обманами, гонят молодых мужчин со всей Украины. Добровольцы и призывники, в основном все в возрасте до сорока лет. Несмотря на то, что Украина скрывает истинные потери в этой войне (если таковая статистика вообще ведется), счет погибших мужчин, жителей Западной Украины, ужасает. Следовательно, впереди резкий спад рождаемости, это при том, что в стране уже давно демографический кризис. А ведь именно на Западной Украине традиционно многодетные семьи. Политические представители этих регионов даже пытались ввести запреты на аборты, чтобы увеличить рождаемость. Но с 2014 года каждый родившийся ребенок — это затраты для государства. А дети ему уже не нужны. И в этом случае гибель мужчин детородного возраста — просто "манна небесная".

Многие из этих несчастных останутся калеками: без глаз, без рук, без ног… Компенсации от государства? Не смешите! В лучшем случае помощь волонтеров и сердобольных граждан — вот их участь. А для государства бонус, ведь для инвалидов не нужно создавать рабочие места, которых, собственно, и так нет.

На протяжении года резко увеличилась смертность людей, которым государство обязано оказывать медпомощь: онкологические больные, диабетики, сердечники… Нужны ли современной Украине бесполезные и столь дорогие нахлебники? А дети-инвалиды? А дома престарелых? Это же Украина — государство сильных людей. Слабакам и лузерам в ней не место!

Те, кто стояли за режиссурой украинского Майдана, воплощают в практику тот самый миф о "золотом миллиарде". Да вот только глядя на Украину, задумываешься, а миф ли?

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