Украина: судьбу Донбасса будем решать с Британией и США. Без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся по совместительству министром по делам неподконтрольных территорий, выступил с предложением проводить международные консультации по ситуации на Донбассе без участия России.

Об этом Резников, фактически возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в минском формате, написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета - исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО.

Резников считает, что место РФ в минской группе должны занять США и Великобритания. Основание - подписанный этими странами ы 1994 году Будапештский меморандум.

СПРАВКА от "Правда.Ру"

Что такое Будапештский меморандум

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после США и России ядерный арсенал.

В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали документ, согласно которому Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.

Что предлагает украинский вице-премьер

"Возвращение к рамкам Будапештского меморандума стало бы шагом в правильном направлении, - написал Алексей Резников. - Одна попытка сделать это уже предпринималась. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в будапештском формате. В то время инициатива не получила продолжение".

По его мнению, настало время "рассмотреть возвращение к будапештскому формату".

"На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой.Однако будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем".

Украинский вице-премьер считает, что будапештский формат может дать Киеву возможность добиться "качественно нового уровня военной и технической поддержки" со стороны стран Запада, а также "привлечь к ответственности страну-агрессора", каковой Киев считает Россию. В то же время Резников высказывает мнение, что для РФ переговоры в будапештском формате могут быть полезны, так как они дадут ей возможность восстановить якобы утраченное "доверие международного сообщества".

К слову, если вспомнить о том, что США неоднократно ранее изъявляли желание влить на дела на Украине (а те, к которым по тем или иным причинам они отношения не имели), то нынешняя инициатива Резникова новой не выглядит.

Напомним, что ранее рассказывала "Правда.Ру"

США намерены участвовать в переговорном процессе по Украине

США могут при определенных условиях подключиться к переговорному процессу по решению на Украине, заявили в представительстве американской администрации.

Как пишет РИА «Новости», чиновник не смог сказать, когда и в каком формате пройдут переговоры с участием представителей Вашингтона. «Никто не будет утверждать, что минские соглашения мертвы. Но существует серьезная озабоченность по поводу их повторяющихся нарушений», - пояснил он.

Отметим, 20 ноября стартовал визит вице-президента США Джо Байдена в Киев. Представитель Белого дома указал, что по итогам его встречи с президентом Украины Петром Порошенко появится ясность относительно участия американских властей в переговорах.

Ожидается, что Байден на переговорах с украинским руководством коснется поставок на Украину нелетального военной помощи, в частности, армейских джипов. По словам сотрудника администрации президента США, Вашингтон рассматривает все способы помочь Украине. Это касается также проблем в энергетической сфере и «макроэкономических вызовов» в целом.

Накануне заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме рассматривают возможность оказать Украине военную помощь. По некоторым данным, речь идет о противотанковых средствах, ПВО и стрелковом оружии, пишет Мир24.

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