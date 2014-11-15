Янукович похвалил Зеленского за "первые шаги к миру"

Экс-президент Украины Виктор Янукович записал видеообращение в канун годовщины украинского "Майдана". Политик выразил надежду на то, что первые шаги Владимира Зеленского на посту президента приведут к миру на Украине.

Виктор Янукович пустился в бега?

"Первые шаги Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители. Борьба за правду и справедливость будет объединять все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину. Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - сказал Янукович в обращении.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия не будет выдавать Виктора Януковича Украине

Объявленные в розыск украинскими властями экс-президент Украины Виктор Янукович и члены его семьи не будут выданы российскими властями для уголовного преследования на родине, сообщает источник в правоохранительных органах.

Самым существенным аргументом при принятии такого решения стало то, что Интерпол отказался включить отстраненных от власти руководителей Украины в список разыскиваемых преступников. А только ордер, выданный этой международной организацией может служить законным основанием для задержания лиц, объявленных в розыск. Сегодня такого ордера не существует в природе, отмечает источник. Это связано с тем, что Интерпол проводит политику невмешательства в политические вопросы.

Как ранее писала Pravda.Ru, после вспышки незаконного свержения власти в Киеве в феврале текущего года российская сторона помогла Виктору Януковичу сначала перебраться в Крым, а затем - в Россию. Кроме того, экс-президент Украины просил у российских властей обеспечить ему личную безопасность.

Покинуть Украину после мятежа в феврале 2014 Януковича вынудило опасения за личную безопасность и за жизнь своих близких. Где сейчас находится Виктор Янукович и члены его семьи достоверно неизвестно.

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