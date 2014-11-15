Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Янукович похвалил Зеленского за "первые шаги к миру"

Мир » Бывший СССР

Экс-президент Украины Виктор Янукович записал видеообращение в канун годовщины украинского "Майдана". Политик выразил надежду на то, что первые шаги Владимира Зеленского на посту президента приведут к миру на Украине.

Виктор Янукович пустился в бега?

"Первые шаги Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители. Борьба за правду и справедливость будет объединять все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину. Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - сказал Янукович в обращении.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия не будет выдавать Виктора Януковича Украине

Объявленные в розыск украинскими властями экс-президент Украины Виктор Янукович и члены его семьи не будут выданы российскими властями для уголовного преследования на родине, сообщает источник в правоохранительных органах.

Самым  существенным  аргументом при принятии такого решения стало то, что Интерпол отказался включить отстраненных от власти руководителей Украины в список разыскиваемых преступников. А только ордер, выданный этой международной организацией может служить законным основанием для задержания лиц, объявленных в розыск. Сегодня такого ордера не существует в природе, отмечает источник. Это связано с тем, что Интерпол проводит политику невмешательства в политические вопросы.

Как ранее писала Pravda.Ru, после вспышки незаконного свержения власти в Киеве в  феврале  текущего года российская сторона помогла Виктору Януковичу сначала перебраться в Крым, а затем - в Россию. Кроме того, экс-президент Украины просил у  российских властей обеспечить ему личную безопасность.

Покинуть Украину после мятежа в феврале 2014 Януковича вынудило опасения за личную безопасность и за жизнь своих близких. Где сейчас находится Виктор Янукович и члены его семьи достоверно неизвестно.

Читайте также:

"Медведь разрешения спрашивать не будет"

Крым столкнул лбами Европу и Азию

"Завтра на нас войной двинутся, а мы переживаем об их капиталах?"

Украина готова отпустить Новороссию

Читайте последние новости на сегодня, 

 

 

Темы война видео надежда украина обращение первые шаги виктор янукович владимир зеленский
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Семья
Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова
Экономика и бизнес
Ананьевский ЦИАНид
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В Microsoft признали опасным новое обновление для Windows 10
Путин и Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Сирии
Дмитрий Дибров рассказал о своем здоровье после обморока
В Подольске будут судить нанесшую смертельные травмы ребенку женщину
"Грачи прилетели": на Ставрополье приняли на вооружение Су-25СМ3
В Таганроге наблюдали за полетом нового самолета-амфибии Бе-200ЧС
Россияне, получающие "серую" зарплату, не смогут брать кредиты
Экс-супруг Эвелины Бледанс снова стал отцом
Гимнаст Нагорный: хотел бы выступать только с флагом, но решаем не мы
Разин назвал Шнурова "бездарем первой категории"
Последние материалы
Создано приложение, которое предупредит фермеров о приближении саранчи
Сборная Китая отказалась от участия в Кубке Дэвиса из-за коронавируса
Дана Борисова объяснила, почему не общается с Анастасией Волочковой
Ананьевский ЦИАНид
Покорение Балканского полуострова. Битва на Косовом поле
В Подмосковье врачи спасли ребенка весом 500 граммов
Янукович похвалил Зеленского за "первые шаги к миру"
Из-за пристрастия к солярию женщина потеряла ухо
Найдены останки римских легионеров, погибших при вторжении в Британию
Логинов пропустит смешанную одиночную эстафету на ЧМ по биатлону
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Разин назвал Шнурова "бездарем первой категории"
Юрист: Судья КС Арановский подрывает основы государства
Гимнаст Нагорный: хотел бы выступать только с флагом, но решаем не мы
Юрист: Судья КС Арановский подрывает основы государства
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Киев не откажется от воинского приветствия "Слава Украине!"
Дана Борисова объяснила, почему не общается с Анастасией Волочковой
Пентагон урезал траты на модернизацию самого дорогого бомбардировщика
Опрос: 80% россиян хотят, чтобы Запад и Москва дружили
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Зеленский созывает Совет безопасности из-за ситуации в Донбассе
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Зеленский созывает Совет безопасности из-за ситуации в Донбассе
Янукович похвалил Зеленского за "первые шаги к миру"
Опрос: 80% россиян хотят, чтобы Запад и Москва дружили
Волочкова назвала Собчак "ущербным человеком"
Волочкова назвала Собчак "ущербным человеком"
ВСУ сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ