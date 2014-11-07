Заробитчан, вернувшихся на Украину, будут трудоустраивать в ВСУ

Массово вернувшиеся с "еврозаработков" украинцы будут трудоустроены в войска ВСУ. И отправлены на Донбасс.

Украинское военное руководство разрабатывает план мобилизационных сборов для трудовых мигрантов, вернувшихся в страну из-за COVID-19.

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

"Генеральный штаб ВСУ планирует проведение призыва и мобилизации резервистов в особый период на срок до шести месяцев. Проведение мобилизационных мероприятий связано с возвращением из стран ЕС на Украину так называемых заробитчан, которые уклонялись от призыва в ВСУ, находясь на заработках в европейских странах", — говорится в сообщении.

По данным разведки, в общей сложности планируется призвать более 100 тысяч человек.

Напомним, что ранее в УНМ заявляли о некомплекте украинских военных формирований в Донбассе. В некоторых бригадах дефицит военнослужащих достигает 40-45 процентов.

Впрочем, массовая мобилизация на Украине уже была.

Вот что о ней писала "Правда.Ру".

СМИ: Украина объявляет полную мобилизацию и призывает всех мужчин

Стороны, участвующие в коалиционных переговорах, должны найти противника для военной доктрины Украины. Еще одной важнейшей задачей они считают необходимость мобилизации всех мужчин во имя защиты Украины.

Вот что пишет на своей странице в Facebook кандидат в народные депутаты Украины от партии "Самопомичь" Егор Соболев:

"Осторожно можно сказать, что у нас получается объединяться вокруг идей. Сегодня все участники переговоров — "Блок Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия" и мы — были единодушны в том, что нужно сделать для обороны: четко признать противника в военной доктрине с соответствующей передислокацией воинских частей и подготовки к столкновениям именно с армией врага. Привлечь всех мужчин к защите Украины. Расходование на оборону минимум 2,5% экономики".

Как писала Pravda. Ru, партии "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомощь" и "Радикальная партия" договорились создать новый совместный проект коалиционного соглашения. Консультации по созданию коалиции в парламенте все еще продолжаются.

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