Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинского президента, диалог с Владимиром Путиным позволил Киеву вернуть задержанных в России украинцев.

Кадыров против Евромайдана

"Мы начали диалог с президентом России по телефону, хотя многие были против как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это "зрадой" украинских интересов, но для меня украинские интересы - это простые люди", - заявил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Владимир Зеленский извинялся перед Рамзаном Кадыровым за шутку.

Телеведущий Владимир Зеленский извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за глумливый ролик, признав шутку некорректной, передает LifeNews.

Напомним, что в эфире украинского ТВ Зеленский высмеял снос памятника Ленину в Харькове, в ролике были использованы кадры со слезами Рамзана Кадырова во время молитвы, что мгновенно вызвало осуждение аудитории. Многие посчитали оскорблением святых вещей и гадкой шуткой использование в юмористической пародии кадров с главой Чеченской республики.

Спустя сутки после выхода ролика в эфир 36-летний украинский комик решил объяснить поступок создателей шоу: "Это была некая реприза, после которой шло видео. Обычно я никогда не комментирую подобные вещи, но это уникальный случай. И я, к сожалению, не видел этого видео до выхода в эфир".

Зеленский объяснил, что в эфире ролик появился непреднамеренно и у создателей программы не было цели оскорбить президента Чечни: "У ребят, режиссеров, была задача - найти известных людей, которые плачут или смеются, а они случайным образом попали именно на этот ролик. Уверен, что над святыми вещами никто не стал бы глумиться. Если видео кого-то оскорбило, я извиняюсь".

Кадры, взятые режиссерами, как удалось выяснить позже, все-таки не являются тем самым видео, которое было снято на похоронах Ахмата Кадырова. Сцена, попавшая в программу Зеленского, снята в 2012 году во время священной молитвы. Но, по словам телеведущего, даже несмотря на это, он хотел бы извиниться перед главой Чечни и всеми верующими, чувства которых были оскорблены.

"Приношу личные искренние извинения Рамзану Кадырову и всем мусульманам за неуместно использованное видео. Мы ни в коем случае не хотели задеть или обидеть кого-то, - заверил актер.

Pravda.Ru напоминает читателям, что российские пользователи соцсетей негативно восприняли ролик, озвученный Зеленским, назвали его глумлением над святым.

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