В Германии задержали водителя авто, наехавшего на участников карнавала

Немецкие полицейские провели задержание водителя автомобиля, который протаранил участников фестиваля в городе Волькмарзен. Стражи порядка продолжают выяснять детали происшествия, в частности причины наезда на людей.

Полиция задержала любителей "спайсов"

"Несколько человек пострадали, точной информации пока нет, на месте работает многочисленная группа полиции", - сообщили полицейские.

По предварительной информации, пострадали не менее 15 человек.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве был задержан автомобиль со взрывчаткой.

Автомобиль, груженный взрывчаткой, задержали московские полицейские.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах, автомобиль задержан возле дома 12 на улице Авиаконструктора Микояна. В салоне машины оперативники изъяли взрывчатое вещество.

В органах не уточнили, какой тип взрывчатки перевозили в автомобиле. На месте происшествия работают взрывотехники. Водитель автомобиля задержан.

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