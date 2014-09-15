Немецкие полицейские провели задержание водителя автомобиля, который протаранил участников фестиваля в городе Волькмарзен. Стражи порядка продолжают выяснять детали происшествия, в частности причины наезда на людей.
"Несколько человек пострадали, точной информации пока нет, на месте работает многочисленная группа полиции", - сообщили полицейские.
По предварительной информации, пострадали не менее 15 человек.
Автомобиль, груженный взрывчаткой, задержали московские полицейские.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах, автомобиль задержан возле дома 12 на улице Авиаконструктора Микояна. В салоне машины оперативники изъяли взрывчатое вещество.
В органах не уточнили, какой тип взрывчатки перевозили в автомобиле. На месте происшествия работают взрывотехники. Водитель автомобиля задержан.
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Читайте последние новости на сегодня, 15 сентября 2014 года
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