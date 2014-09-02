В Соединенных Штатах Америки скончалась известный медиаменджер Гюзель Губейдуллина. Соответствующая публикация появилась в группе, предназначенной для помощи семьи Губейдуллиной, в Facebook.
"На этой неделе мы потеряли нашего друга, коллегу, тетю, сестру, дочь... Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель", - написано в публикации.
В 2014 году Губейдуллина продала собственный ресурс Finparty.ru информационной группе Banki.ru. В 2015 году она основала медиа-проект Finbuzz.com.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американка умерла во время отдыха между третьей и четвертой работой.
32-летняя Мария Фернандес умерла, отдыхая в машине между третьей и четвертой работами. Полиция установила, что смерть наступила вследствие отравления парами бензина.
На парковке одного из магазинов в Нью-Джерси полиция обнаружила автомобиль, на водительском сиденье которого лежал труп молодой женщины, одетой в униформу сети быстрого питания Dunkin' Donuts.
По данным издания The Huffington Post, причиной смерти, по версии полиции, стало отравление парами пролившегося бензина из канистры в багажнике. Друзья скончавшейся подтвердили, что она возила с собой запас топлива, чтобы не остаться с пустым баком по пути на очередную работу.
"Это грустная и по-настоящему трагичная история, которая позволяет нам увидеть жизнь низкооплачиваемых работников", — заявила директор Национального Центра США по правам женщин Элизабет Ватсон. Отметим, ранее Шанешу Тэйлор обвинили в жестоком обращении с детьми после того, как она оставила ребенка в машине, а сама пошла на собеседование. Дебру Харрелл арестовали за то, что ее 9-летняя дочь гуляла одна, пока мать стояла за кассой ресторана McDonald's. А Джанетт Наварро опубликовала в The New York Times статью о практически рабских условиях труда во всемирной сети кофеен Starbucks, после чего компания была вынуждена пересмотреть свою систему формирования рабочих графиков.
Работа с минимальной почасовой ставкой, равно как и частичная занятость, развились в США вследствие кризиса. Найти малооплачиваемую работу в сфере общепита или ритейла не составляет труда, тогда как вакансии со средним уровнем оплаты — все еще большая редкость. При этом цены на жилье, медицину и образование стабильно растут.
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