Новый клип группы "Новороссия" - подарок бойцам Донбасса к 23 февраля

Пока Украина радостно праздновала 6-летие Майдана и "революции достоинства", на Донбассе вспоминали погибших в кровавой мясорубке, которую устроил жителям региона новый властный режим.

клип "Инвалид войны", гр. "Новороссия"

За годы войны только по неофициальным данным на Донбассе погибло несколько тысяч добровольцев. А из тех, кто выжил, многие остались инвалидами. Но люди не сдались и продолжают нести службу на позициях народных республик.

Музыкальный подарок бойцам

Ко дню защитника Отечества группа "Новороссия" презентовала новый клип "Инвалид войны", на создание которого, по словам Романа Разума, фротмена группы, музыкантов вдохновила история о судьбе добровольца Евгения Косенкова, старшего сержанта 7й гвардейской Чистяковской бригады ЛНР.

Песня посвящена всем, кто с оружием в руках защищает Донбасс.

А в рядах ополчения не только жители региона. Много там и добровольцев из других стран.

Об этом еще в 2014 году рассказывала "Правда.Ру"

В ополчении Донбасса воюет весь мир

Ополчение Донбасса пополняется добровольцами. Среди них все чаще можно встретить граждан других стран. Французские добровольцы сражаются рядом с ополченцами почти месяц. Сюда они приехали, чтобы помочь населению воюющего региона.

"Это наша война. Она касается всех. Это война всех европейцев", — говорит французский доброволец Гийом. Всё больше иностранцев записываются в ряды ополчения на востоке Украины. Война постепенно подбирается к центру Донецка. Многие европейцы говорят о том, что терпеть разрушения больше нельзя, и начинают действовать.

25-летний Николя в течение пяти лет был профессиональным солдатом элитных французских горно-стрелковых войск. Сегодня он применяет свои навыки на Украине. Вместе с другими иностранными волонтёрами он тренирует ополченцев в боевых партизанских действиях в городах.

"Это народные ополченцы, не наёмники и не профессиональные солдаты, поэтому их нужно обучать, — уверен Николя. — У них сильная мотивация, в отличие от киевской армии — своего рода натовской марионетки. Мы видели их. Они крайне немотивированы и даже не знают, за что и против кого воюют. Это даёт нам веское преимущество". "Многие иностранные волонтёры впервые приехали сюда защищать то, что западные правительства считают неправым делом. Поэтому очень важно показать, что люди из стран Запада отличаются от своих властей и готовы воевать и рисковать своими жизнями, защищая другой мир", — говорит Николя.

Среди волонтёров есть не только французы. В Донецке также воюют бойцы из Сербии, Испании, Германии, Польши, Израиля и Великобритании.

"Мы не думаем, что у украинской армии хватит сил продержаться зиму или даже осень, ведь каждый день они теряют деньги, мотивацию, людей, боеприпасы, — рассуждает Гийом. — Они слабеют с каждым днём, мы же, наоборот, становимся сильнее".

Европа сейчас находится в крайне щекотливом положении: западные власти не знают, что делать в ситуации, когда всё больше представителей европейской молодёжи отправляются воевать против союзника.

"Мы не думаем, что французское правительство может как-то воздействовать на нас в правовом поле. Нам не платят деньги — мы не наёмники. Мы не террористы. У нас информационная и политическая миссия, миссия "мягкой силы", — поясняет командир группы французских добровольцев на Украине Виктор Ленфа.

И миссия эта получает всё большее распространение. Бригада добровольцев из западных стран под названием "Объединённый континент" наглядно демонстрирует разобщённость Европы по вопросу ситуации на Украине.

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