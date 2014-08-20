МИД Украины прислал ноту протеста за гуманитарную помощь Донбассу

МИД Украины направил РФ очередную ноту протеста. На этот раз правительство Незалежной вдруг возмутилось отправкой гуманитарной помощи на Донбасс.

"Очередной конвой МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Донбасса в четверг. Мы настаиваем, что доставка такого рода грузов незаконна, поскольку она была проведена через неконтролируемые Киевом пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". МИД Украины требует прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

Напомним, что гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.

За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.

А вот, что рассказывала "Правда.Ру" о самой первой колонне.

Гуманитарный конвой: первые четыре грузовика пересекают украинскую границу

Первые четыре грузовика с помощью жителям Донбасса въехали на украинский пропускной пункт.

Грузовики российской автоколонны с гуманитарной помощью Донецку, Луганску и другим городам востока Украины проходят контроль на границе. Старт конвоя со стоянки в российском городе Донецке Ростовской области стал неожиданностью для журналистов. На КПП въехали четыре грузовика, еще 12 машин готовятся к отправке.

- Только что четыре "КамАЗа" покинули стоянку местного автобусного парка и тронулись к пропускному пункту. Шлагбаум открылся и в ближайшие минуты первые четыре грузовика пересекут российско-украинскую границу, - сообщил корреспондент LifeNews в прямом эфире.

19 августа российский МИД заявил, что между главой российского ведомства Сергеем Лавровым и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером достигнуто соглашение о начале доставки помощи для жителей Донбасса. 15 августа дипломаты официально заявили о том, что подготовка гуманитарной акции по оказанию помощи жителям Донбасса вступила в завершающую стадию.

Точка въезда колонны российских грузовиков на Украину была определена на заседании контактной группы 12 августа, в день выезда 280 грузовиков из подмосковного Наро-Фоминска в направлении Ростовской области. Всего Россия направила для населения юго-востока Украины две тысячи тонн гуманитарного груза: 400 тонн круп, 100 тонн сахара, 62 тонны детского питания, 54 тонны медицинских препаратов, 12 тысяч спальных мешков, 69 электростанций различной мощности, а также другое продовольствие, питьевую воду и предметы первой необходимости.

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