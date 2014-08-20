МИД Украины направил РФ очередную ноту протеста. На этот раз правительство Незалежной вдруг возмутилось отправкой гуманитарной помощи на Донбасс.
"Очередной конвой МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Донбасса в четверг. Мы настаиваем, что доставка такого рода грузов незаконна, поскольку она была проведена через неконтролируемые Киевом пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". МИД Украины требует прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.
Напомним, что гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.
За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.
А вот, что рассказывала "Правда.Ру" о самой первой колонне.
Первые четыре грузовика с помощью жителям Донбасса въехали на украинский пропускной пункт.
Грузовики российской автоколонны с гуманитарной помощью Донецку, Луганску и другим городам востока Украины проходят контроль на границе. Старт конвоя со стоянки в российском городе Донецке Ростовской области стал неожиданностью для журналистов. На КПП въехали четыре грузовика, еще 12 машин готовятся к отправке.
- Только что четыре "КамАЗа" покинули стоянку местного автобусного парка и тронулись к пропускному пункту. Шлагбаум открылся и в ближайшие минуты первые четыре грузовика пересекут российско-украинскую границу, - сообщил корреспондент LifeNews в прямом эфире.
19 августа российский МИД заявил, что между главой российского ведомства Сергеем Лавровым и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером достигнуто соглашение о начале доставки помощи для жителей Донбасса. 15 августа дипломаты официально заявили о том, что подготовка гуманитарной акции по оказанию помощи жителям Донбасса вступила в завершающую стадию.
Точка въезда колонны российских грузовиков на Украину была определена на заседании контактной группы 12 августа, в день выезда 280 грузовиков из подмосковного Наро-Фоминска в направлении Ростовской области. Всего Россия направила для населения юго-востока Украины две тысячи тонн гуманитарного груза: 400 тонн круп, 100 тонн сахара, 62 тонны детского питания, 54 тонны медицинских препаратов, 12 тысяч спальных мешков, 69 электростанций различной мощности, а также другое продовольствие, питьевую воду и предметы первой необходимости.
Читайте также:
ООН озаботилась гуманитарной ситуацией в горячих точках
Представитель ОБСЕ: помощь востоку Украины может прийти и из других стран
Красный крест удовлетворен гуманитарной помощью из России
Читайте последние новости с границы с Украиной на сегодня, 21 августа 2014 года
Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Площу/Майдан сделали практически неизбежной...