Неонацисты на Украине громко заявили о своем недовольстве Зеленским

В минувшие выходные в Киеве и других городах Украины прошли ипод названием "Стоп-реванш", организованные неонацистами, которые в очередной раз решили заявить о себе как о противниках политики Владимира Зеленского.

"В мае исполняется год с того момента, как на пост президента Украины вступил Владимир Зеленский. Это — год реванша Кремля. Зеленский со своей командой шаг за шагом внедряет капитулянтскую политику перед российским агрессором", — пишут организаторы акции.

Происходящее вызывает стойкое сомнение в психическом здоровье "активистов" и их способности адекватно оценивать происходящее, ведь политика Зеленского

ни в отношении Донбасса,

ни в отношении так называемой нацпамяти,

ни в отношении языка

ничем не отличается от политики его предшественника Петра Порошенко. Того самого Порошенко, уголовное преследование которого - кстати - стало едва ли не самым громким предвыборным обещанием комика Зеленского. И одного из немногих, которое сейчас начало выполняться.

А ведь совсем недавно именно в неонацистах политологи видели главную опору Киева.

Вот, что писала об этом "Правда.Ру"

Focus: Украинские неонацисты поддерживаются Киевом

Германские политологи проявляют озабоченность наличием в рядах украинской армии большого количества неофашистов и задаются вопросом, что Киев будет делать с ними после завершения операции на Донбассе.

Батальон "Азов" воюет против пророссийских ополченцев вместе с регулярными подразделениями украинской армии. Бойцы праворадикального подразделения находятся на самом переднем крае вооруженного конфликта. Один из символов батальона — желтый стяг с волчьим крюком, который внешне очень сильно напоминает свастику и который использовали германские фашисты, считает обозреватель немецкого издания Focus Линда Вурстер.

"Историческая миссия украинской нации в этот критический момент заключается в том, чтобы возглавить белые расы в последнем крестовом походе за их выживание", — заявил командир батальона Андрей Билецкий британскому изданию Telegraph.

Политолог Андреас Умланд считает "довольно сомнительным явлением тот факт, что батальон пользуется поддержкой государства и получает доступ к массмедиа", сообщает немецкое издание Focus.

Так, украинские СМИ очень подробно освещают все, что касается батальона. "Как известно, в беде все средства все хороши: вот украинское правительство и использует в борьбе с сепаратистами всех, кого можно мобилизовать".

Тем не менее, уже сейчас многие эксперты задаются вопросом, что надо будет делать с праворадикалами после того, когда противостояние с сепаратистами на востоке Украины завершится.

"Пока что неизвестно, получится ли у властей взять их под свой контроль". "Но на данный момент какой-либо информации о ксенофобских акциях со стороны бойцов подразделения не поступало", — отмечает Умланд.

Между тем социолог Михай Варга из Института изучения Восточной Европы Свободного университета Берлина считает, что

"присутствие праворадикалов среди военных используется пророссийской стороной для подтверждения якобы фашистского характера руководства в Киеве".

Многим жителям восточных областей Украины, по его словам, "тяжело принять тот факт, что новое правительство не открестилось от праворадикальных сил", передает издание мнение эксперта.

Напомним, с самого начала основными силами Евромайдана были неофашистские группировки, сторонники украинских пособников нацистов, уничтоживших тысячи людей во время "Волынской резни". Лозунги Евромайдана были сугубо националистическими. Странно, что на Западе только сейчас начали "замечать" эти факты.

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