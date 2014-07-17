Из зала суда: украинские "Буки" рейс МН17 не сбивали

В Нидерландах продолжаются судебные слушания по делу о крушении самолета малазийских авиалиний в небе над Донбассом.

Над Украиной сбили малазийский Boeing 777: 295 погибших

Во вторник нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что версия, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", "не нашла подтверждения".

По словам прокурора,

"Были изучены не только возможные места, с которых мог вестись обстрел, но и проводился анализ систем "Бук" украинских вооруженных сил и происхождения обнаруженных частей ракет. Следственная группа исследовала открытые исходные коды на изображениях украинских и российских систем "Бук", чтобы определить, имеют ли они сходство с ЗРК "Бук", запечатленными на фотографиях и видео 17 июля 2014 года на востоке Украины. Было проанализировано более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем "Бук". Это не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года", — заявил Бергер.

А между тем информация, которую "проверяли" прокуроры, была доказана буквально в первые дни после катастрофы.

Напомним, что об этом писала "Правда.Ру".

Армия Украины ранее перебазировала в район крушения Boeing дивизион "Буков"

Армия Украины на днях перебазировала дивизион самоходных зенитных ракетных комплексов "Бук" в район Донецка, где 17 июля потерпел катастрофу малайзийский самолёт.

"По данным системы объективного контроля, в среду в район Донецка был перебазирован дивизион "Буков" вооруженных сил Украины. Сейчас в Харькове грузится еще один дивизион того же оружия", — цитирует RT cлова источника.

По его словам, воздушные суда на высоте более 10 тысяч метров могут быть поражены только оружием типа С-300 или "Бук". У ополченцев такого оружия нет и быть не может, подчеркнул он.

В пресс-службе Луганской Народной Республики также сообщили, что зенитно-ракетных комплексов "Бук" на вооружении ее ополченцев нет. Ранее было опровергнуто наличие такого вооружения у ополченцев Донецкой Народной Республики.

При этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook уже обвинил ополченцев в том, что они сбили самолет Boeing 777. По информации Геращенко, самолет был сбит из ракетного комплекса "Бук", который был якобы передан им российской стороной.

Отметим, "Бук" - самоходный зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для борьбы с авиацелями на малых и средних высотах. Исходя их технических параметров комплекса он мог использоваться для нанесения удара по Boeing 777, который летел на высоте 10 км.

По словам экспертов, военная техника, использующаяся украинской армией, досталась ей со времен Советского Союза, и ее применение в ходе войсковых операций вполне может привести к повтору трагедии с российским пассажирским самолетом, сбитым Украиной в небе над Черным морем в 2001 году.

Как пишет РИА "Новости", тогда в ходе учений украинских частей ПВО ракетой комплекса С-200 был сбит российский Ту-154, следовавший по маршруту "Тель-Авив — Новосибирск". В результате погибли 78 человек — 66 пассажиров, большинство из которых граждане Израиля, и 12 членов экипажа.

Читайте также:

Боинг-777 "Малазийских авиалиний" упал около поселка Снежного под Донецком

"Боинг" МН17 сбит "Буком". Доказано результатами вскрытия тел погибших