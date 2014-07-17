Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
ИНО-статистика: закрытые границы россиянам не помеха
Повреждение газовой трубы привело к обрушению дома в Одессе
Сургутские полицейские применили силу к отдыхающей женщине
"Суровое" наказание для Михаила Ефремова - помещен под домашний арест
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу
Воспитательница детского сада убила себя и своих троих детей
Ангела Меркель и Владимир Путин провели телефонные переговоры

Из зала суда: украинские "Буки" рейс МН17 не сбивали

Мир

В Нидерландах продолжаются судебные слушания по делу о крушении самолета малазийских авиалиний в небе над Донбассом.

Над Украиной сбили малазийский Boeing 777: 295 погибших

Во вторник нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что версия, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", "не нашла подтверждения".

По словам прокурора,

"Были изучены не только возможные места, с которых мог вестись обстрел, но и проводился анализ систем "Бук" украинских вооруженных сил и происхождения обнаруженных частей ракет.

Следственная группа исследовала открытые исходные коды на изображениях украинских и российских систем "Бук", чтобы определить, имеют ли они сходство с ЗРК "Бук", запечатленными на фотографиях и видео 17 июля 2014 года на востоке Украины.

Было проанализировано более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем "Бук". Это не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года", — заявил Бергер.

А между тем информация, которую "проверяли" прокуроры, была доказана буквально в первые дни после катастрофы.

Напомним, что об этом писала "Правда.Ру".

Армия Украины ранее перебазировала в район крушения Boeing дивизион "Буков"

Армия Украины на днях перебазировала дивизион самоходных зенитных ракетных комплексов "Бук" в район Донецка, где 17 июля потерпел катастрофу малайзийский самолёт.

"По данным системы объективного контроля, в среду в район Донецка был перебазирован дивизион "Буков" вооруженных сил Украины. Сейчас в Харькове грузится еще один дивизион того же оружия", — цитирует RT cлова источника.

По его словам, воздушные суда на высоте более 10 тысяч метров могут быть поражены только оружием типа С-300 или "Бук". У ополченцев такого оружия нет и быть не может, подчеркнул он.

В пресс-службе Луганской Народной Республики также сообщили, что зенитно-ракетных комплексов "Бук" на вооружении ее ополченцев нет. Ранее было опровергнуто наличие такого вооружения у ополченцев Донецкой Народной Республики.

При этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook уже обвинил ополченцев в том, что они сбили самолет Boeing 777. По информации Геращенко, самолет был сбит из ракетного комплекса "Бук", который был якобы передан им российской стороной.

Отметим, "Бук" - самоходный зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для борьбы с авиацелями на малых и средних высотах. Исходя их технических параметров комплекса он мог использоваться для нанесения удара по Boeing 777, который летел на высоте 10 км.

По словам экспертов, военная техника, использующаяся украинской армией, досталась ей со времен Советского Союза, и ее применение в ходе войсковых операций вполне может привести к повтору трагедии с российским пассажирским самолетом, сбитым Украиной в небе над Черным морем в 2001 году.

Как пишет РИА "Новости", тогда в ходе учений украинских частей ПВО ракетой комплекса С-200 был сбит российский Ту-154, следовавший по маршруту "Тель-Авив — Новосибирск". В результате погибли 78 человек — 66 пассажиров, большинство из которых граждане Израиля, и 12 членов экипажа.

Читайте также:

Боинг-777 "Малазийских авиалиний" упал около поселка Снежного под Донецком

"Боинг" МН17 сбит "Буком". Доказано результатами вскрытия тел погибших

Последние материалы
Повреждение газовой трубы привело к обрушению дома в Одессе
Сургутские полицейские применили силу к отдыхающей женщине
Из зала суда: украинские "Буки" рейс МН17 не сбивали
Как предупредить летние простуды у детей
"Суровое" наказание для Михаила Ефремова - помещен под домашний арест
Ученый-астроном Михаил Маров: "Мы все состоим из пепла звезд"
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Что будет после пандемии: золотой век или каменный?
Зачем России заботиться о безопасности и благополучии Таджикистана
США проиграли вымышленную войну с Ираном в 2002 году
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Адвокат рассказал, почему Ефремов избежит ареста
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
Экономист Михаил Делягин: план Мишустина ведёт к катастрофе
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Воспитательница детского сада убила себя и своих троих детей
Биолаборатории США вокруг России прибавляются. Что делать?
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
Адвокат рассказал, почему Ефремов избежит ареста
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
Адвокат рассказал, почему Ефремов избежит ареста
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Врач-гериатр: поставленного Ленину диагноза никогда не существовало
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В текстовом редакторе Word найдена секретная функция
Матвиенко спрогнозировала итоги голосования по Конституции
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ