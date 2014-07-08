Украинский писатель: российские книги господствуют на нашем рынке

Киевский режим с 2014 года предпринял ряд драконовских мер против российских издательств, однако украинская книга по-прежнему вчистую проигрывает на рынке Незалежной.

Об этом "с тревогой" заявил украинский писатель, ветеран АТО в Донбассе Валерий Ананьев.

"Объём российских продаваемых книг больше… потому что объем российской литературы, он больше. И она часто дешевле, потому что российский рынок книг намного мощнее украинского. Например, владелец издательства "Альпина Паблишер" — это российское издательство, которое сейчас пытается зайти на Украину в партнёрстве с "Yakaboo". Это самый богатый издатель в России, там в топ-5, кажется, как минимум в топ-10 самых богатых людей России. То есть, российский книжный рынок намного мощнее украинского, и у них есть возможность демпинговать цены, поэтому украинская литература и русская литература на Украине находятся не на равных условиях, и как бы это странно ни звучало, но проигрывает именно украинская", — цитирует слова Ананьева портал "ПолитНавигатор".

К слову, в 2019 году из России на Украину был запрещён к ввозу миллион книг из-за их "антиукраинского содержания".

Напомним, масштабное "наступление" на книги "из России" Украина начала в 2014 году.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Украина вырвет русский язык

Киевские власти уже не знают, за какое место еще укусить русский мир. Так, неонацистское крыло в Верховной раде начало наступление на книги, изданные в России. Бить по таким книгам депутаты предлагают рублем, а точнее, гривной. Однако вся ирония заключается в том, что даже самым замшелым бандеровцам приходится читать именно российские издания.

На Украине власти планируют начать очередной "крестовый поход" против русского мира. На этот раз его мишенью планируется сделать книги, изданные в России. С соответствующим предложением в Верховной Раде на днях выступила народный депутат от неонацистской партии "Свобода" Галина Черная.

"Мы должны поставить заслон русской книге, которая разрушает нашу духовность, которая вносит сюда деструктивный "русский мир", — сказала Черная. Ее поддержала коллега по фракции, скандально известная нардеп Ирина Фарион. Прославившаяся на весь мир еще несколько лет назад, когда она третировала детей в львовском детсадике, призывая их отказаться от "российского произношения" их имен, или "убираться в Россию".

Впрочем предложенные двумя депутатками-нацистками меры для противодействия зловредной русской литературе могут вызвать лишь иронический смех — это повышение пошлин при их ввозе на 5 процентов. Правда, Фарион многозначительно добавила, что будь ее воля — эта пошлина была бы повышена и до 200 процентов.

Что ж в этом небольшом примере — вся суть русофобско-бандеровской философии построения "единой украинской нации". Путем не повышения уровня собственной культуры, но искусственного снижения возможности пользоваться плодами культуры российской.

Собственно говоря, в чисто украинском книгоиздательстве наблюдается относительный паритет продукции на украинском и русском языках. При общем тираже приблизительно в 45 миллионов экземпляров за 2013 год, 23 миллиона из них были изданы как раз на "державной мове". Другое дело, что львиная доля среди них — это детские книжки и учебники, принудительно издаваемые на украинском в силу того, что школы с русским языком обучения на Украине неуклонно закрывались все годы незалежности.

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Нельзя сказать, что украинские издатели напрочь лишены льгот, наличием которых они склонны объяснять успехи своих российских коллег. Так, издательства, печатающие большую часть продукции на украинском, платят за аренду помещений всего 50 процентов стоимости. Впрочем несмотря на то, что этот закон, принятый еще при Ющенко в 2008 году, должен быть действовать до следующего года — пришедшие к власти после путча на Майдане патриоты приостановили его действие ради экономии бюджетных средств. Что поделаешь: национальная культура национальной культурой, а выполнять рекомендации МВФ и искать деньги на карательную операцию на Донбассе для официального Киева важнее.

Тем не менее, уже многие годы отнюдь не местные издательства играют "первую скрипку" на украинском книжном рынке. Их доля, и русскоязычных, и украиноязычных, всего около 10 процентов, остальные 90 процентов — продукция из России. То есть, на "мове" украинцы приобретают книг всего-то около 5 процентов от общего количества — и то, в основном, те, которые заставляет их брать государство, как те же школьные учебники.

Естественно, "зоологические" националисты, вроде вышеупомянутой Фарион, склонны видеть в такой отрицательной для них тенденции исключительно зловещую "руку Москвы". На самом же деле, дело совершенно в другом. Свободный рынок — он ведь на то и рынок, что регулируется исключительно спросом и предложением. И никто с пистолетом, приставленным к виску покупателей, с приказом покупать исключительно литературу из России, не стоит — они делают это сами. Причем даже те, кто потом на выборах голосует за политиков прозападных или даже откровенно бандеровских убеждений и требует скорейшего "еврочленства" для Украины.

Яркий пример тому — население Киева, где услышать украинскую речь можно, в основном, разве что из уст заезжих галичан. Тем не менее, его жители спят и видят себя "европейцами" и готовы поддерживать любые майданы под антироссийскими лозунгами. Такой вот феномен "русскоязычных бандеровцев", в котором, если хорошо подумать, ничего особо нового нет — в конце концов, одним из главных идеологов украинского "интегрального национализма" был этнический русский Дмитрий Донцов. Да и сейчас, как несложно заметить, украинский нацизм и воинствующую русофобию склонны поддерживать немало русских так называемых "демократов" — в основном, на идейном и материальном содержании у США.

Но почему же ярые ненавистники "москалей", тем не менее настолько откровенно предпочитают "вражескую литературу", что их духовные вожди даже вынуждены пытаться ограничивать ее использование искусственным ограничением? Да, в общем, все просто — в глубине души все эти патриоты понимают, что их "певучая и соловьиная" годится разве что для исполнения народных песен и современной попсы. А читать на ней мировую классику, просто художественную, не говоря уже о специальной литературе, — просто нерационально.

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Тем более, что и переводов-то всего этого на мову нет — в достаточном количестве, во всяком случае. А те, которые есть, часто выполнены не на официальном литературном украинском, его полтавском диалекте, которым писали Котляревский, Шевченко, Коцюбинский и писатели УССР, но на невообразимом галичанско-западенском наречии, которое "украинским языком" можно назвать приблизительно в такой же мере, как, скажем, белорусский язык — русским.

Еще одна причина непопулярности украинских книг — отсутствие мало-мальски адекватных по уровню своим российским коллегам современных украинских авторов. Конечно, местная писательская тусовка при поддержке властей награждает друг друга литературными премиями — вот только читает все эти "шедевры" в лучшем случае кучка украинских эстетов и кормящихся на их обслуживании литературных критиков. Ну, а даже самый "отпетый" националист знает, что любую книгу лучше читать на языке оригинала. И потому, желая получить удовлетворение от российского автора, берет книгу на русском, а не ее перевод на "державную". А на этом фоне и переводы зарубежных авторов лучше воспринимаются тоже на русском.

Понятно, что при таком раскладе попытка принудительного ограничения чтения русских книг украинской аудиторией, даже при успехе данного мероприятия, — это не более, чем желание загримировать так не нравящиеся идеологам украинского национализма тенденции украинского общества, предпочитающего именно российскую книгопродукцию. Впрочем и успех такого начинания кажется весьма сомнительным.

Собственно, снижение книгопродаж украинские власти уже достигают ударными темпами — в период нарастающего экономического кризиса населению не до покупки весьма недешевых на Украине книг, лишь бы на хлеб хватило. Только ведь такой спорный "успех" равно бьет и по русскоязычному, и по украиноязычному сегменту рынка.

Между тем печатная книга и так находится (не только на Украине, но и во всем мире) под угрозой наступления так называемых электронных книг. Причем если зарубежная аудитория худо-бедно старается покупать электронные копии официально, то постсоветская чаще всего удовлетворяет спрос в бесплатных (или же "пиратских") интернет-библиотеках. Ассортимент которых учитывает украиноязычные интересы еще слабее, чем на любом книжном базаре или магазине. То есть, даже вытеснив книгопродукцию из России с украинского рынка, Киев добьется лишь ускоренного перехода читателей на "ридеры" с уже почти 100-процентным русскоязычным контентом.

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Для истинной победы своих идей и культуры необходимо следовать старому афоризму: "Великий человек возвышается, возвышая себя, а ничтожный — унижая других". Но, как показала практика всех 23 лет лет украинской незалежности, возвышать "национальную культуру" ее идеологи предпочитали по второму "рецепту". А это — путь в никуда, что и подтверждает статистика читательских предпочтений украинцев.