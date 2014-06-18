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Правосудие догоняет "героя": задержан экс-командир батальона "Айдар"

Мир » Бывший СССР » Украина

На границе Греции и Болгарии сотрудниками Интерпола задержан Сергей Мельничук, экс-командир украинского карательного батальона "Айдар".

Об этом он написал в своем Facebook, посредством которого обратился к сотрудникам украинского посольства помочь ему с адвокатом.

Как следует из опубликованного в соцсети поста, Мельничук уверен, что задержан он по запросу России. Он добавил, что находится в отделении вместе с женой и сыном.

"Я сейчас в отделении. Со мной жена и сын. Карточку Интерпола выставила Россия", — пишет Мельничук.

Напомним, что еще в 2016 году Сергей Мельничук был обвинен Донецким судом Ростовской области в организации убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе.

Суд посчитал, что имевший место летом 2014 года сговор летчицы Надежды Савченко и тогда еще командиром "Айдара" Мельничуком о "нанесении огневых ударов по гражданским лицам, в том числе не участвующим в вооруженном противостоянии, с целью убийства", следствием доказан полностью.

Вот, что об убийстве российских журналистов писала тогда "Правда.Ру"

МИД России требует наказать виновных в гибели журналистов на Украине

Российский журналист Игорь Корнелюк погиб в результате миномётного обстрела, а звукорежиссёр Антон Волошин пропал без вести. Российское внешнеполитическое ведомство требует от властей Украины "провести объективное расследование данной трагедии, строго наказать виновных".

МИД России считает, что "гибель российского журналиста вновь убедительно показала всю преступную сущность сил, развязавших карательную операцию на Востоке Украины", и называет насилие против сотрудников СМИ террором.

"Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря Корнелюка. Гибель российского журналиста вновь убедительно показала всю преступную сущность сил, развязавших карательную операцию на востоке Украины, в результате которой продолжают гибнуть мирные люди", — говорится в официальном комментарии министерства иностранных дел РФ.

Корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк скончался от полученных ранений во время миномётного обстрела посёлка Мирный под Луганском. Работавший с ним звукооператор Антон Волошин не выходит на связь и числится пропавшим без вести. Оператор съёмочной группы Виктор Денисов жив.

Напомним, в мае 30-летний итальянский фотограф Энди Роккелли и его переводчик из России Андрей Миронов были убиты во время миномётного обстрела на юге Славянска. Французский фотокорреспондент Вильям Рогёлон был ранен осколком снаряда.

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