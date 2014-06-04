Минюст Украины: Киев готовит сюрприз России – 1-2 новых судебных иска

В настоящий момент Министерством юстиции Украины изучается возможность подачи в международные суды еще 1-2 исков против РФ. комментариев 31 поделились Так в интервью "Главкому" заявил Денис Малюська, министр юстиции Украины. "Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время. Я пока не готов комментировать предмет будущих исков, поскольку на сегодня это просто вопрос инициативы. "Подадим, а потом сообщим. А то уж больно пристально с той стороны за нами следят. Пусть это будет сюрпризом", — сказал Малюська. Кроме того, глава украинского минюста сообщил, что его ведомство "прямо сейчас" ведет 5 исков против России и все они находятся "на стадии определения", то есть на этапе, когда суд изучает вопрос своей компетенции: "Ждем, признают ли суды себя компетентными разбирать наши иски. Международные судебные разбирательства занимают годы. Но мы подождем". 5 исков, поданных Украиной в ЕСПЧ Напомним, что еще год назад тогдашний министр Павел Петренко рассказывал про 5 дел, поданных Украиной в ЕСПЧ, упомянутых министром нынешним: про "нарушения прав человека" в Крыму,

про "нарушения прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей",

про "факты похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ",

про "нарушения Россией прав украинских политических узников",

дело "захваченных украинских моряков" вследствие инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. К слову, уже тогда, год назад, это были не первые иски Украины в отношении России. "Бомбардировать" жалобами ЕСПЧ Незалежная начала еще в 2014 году. Вот, что рассказывала тогда об этом "Правда.Ру" Украина подала на Россию в суд по правам человека Власти Украины обратилась в Европейский суд по правам человека с исками к России по аннексии Крыма и ответственности Российской Федерации перед Украиной, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам,

"мы готовим другие иски, в том числе в органы государственной власти и управления Российской Федерации за незаконный захват и ограбление Украины".

Яценюк заявил, что Украина намерена подать иск к России с требованием возместить более 1 трлн гривен (около $90 млрд), которых Киев якобы лишился из-за присоединения Крыма к России. Он подчеркнул что "такие судебные процессы не проходят за месяц. Но такие судебные процессы будут иметь результаты".

Отметим, что Генеральная прокуратура Украины уже начала расследование в отношении украинской собственности в Крыму, заявил министр юстиции Павел Петренко. По оценке его ведомства, в результате потери Крыма Украина понесла убытки в размере 1 трлн 80 млрд гривен.

Ранее Яценюк говорил в Верховной раде, что Россия похитила 2,2 млрд куб. м украинского газа, находящегося в Крыму. "Раньше Украину время от времени обвиняли в том, что она ворует газ. Сейчас я могу сказать, что газ воруют россияне — они у нас украли территорию, украли "Черноморнафтогаз", они у нас украли 2,2 млрд куб. м. газа, который сейчас находится в Крыму", — отметил премьер.

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