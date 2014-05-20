Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского организован митинг против министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
"Около 100 человек вышли под офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют освободить его, а также не назначать на другие влиятельные должности", - сообщает издание "Громадское".
Активисты ссылаются на отсутствие результатов расследований по нападениям на гражданских активистов и журналистов.
Министр МВД Украины Артур Аваков с энтузиазмом отреагировал на инициативу донецкого олигарха Рината Ахметова, который планирует организовать ежедневные митинги "в поддержку мира" и против ДНР, на которые он надеется собирать донецких рабочих.
"Ринат Ахметов — наконец-то энергия! Поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметет террористическую погань лучше любой АТО. Было б желание — настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться", -порадовался Аваков.
Ранее Арсен Аваков выступил с заявлением, в котором признал, что президентские выборы, назначенные Киевом на 25 мая могут не состоятся в ряде регионов. Об этом он сообщил в ходе состоявшейся вчера пресс-конференции.
"Мы ясно отдаем себе отчет и никого не обманываем, что на огромной территории Донецкой и Луганской областей нормальным образом выборы провести будет уже нельзя", -заявил Аваков.
Однако министр уверен в том, что выборы Украины все равно состоятся, даже в том случае, если в ряде регионов голосование будет сорвано.
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