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Источник Правда.Ру

Митингующие требуют отставки Авакова возле офиса Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского организован митинг против министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

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"Около 100 человек вышли под офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют освободить его, а также не назначать на другие влиятельные должности", - сообщает издание "Громадское". 

Активисты ссылаются на отсутствие результатов расследований по нападениям на гражданских активистов и журналистов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Арсен Аваков поддержал инициативу Рината Ахметова.

Министр МВД Украины Артур Аваков с энтузиазмом отреагировал на инициативу донецкого олигарха Рината Ахметова, который планирует организовать ежедневные митинги "в поддержку мира" и против ДНР, на которые он надеется собирать донецких рабочих.

"Ринат Ахметов — наконец-то энергия! Поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметет террористическую погань лучше любой АТО. Было б желание — настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться", -порадовался Аваков.

Ранее Арсен Аваков выступил с заявлением, в котором признал, что президентские выборы, назначенные Киевом на 25 мая могут не состоятся в ряде регионов. Об этом он сообщил в ходе состоявшейся вчера пресс-конференции.

"Мы ясно отдаем себе отчет и никого не обманываем, что на огромной территории Донецкой и Луганской областей нормальным образом выборы провести будет уже нельзя", -заявил Аваков.

Однако министр уверен в том, что выборы Украины все равно состоятся, даже в том случае, если в ряде регионов голосование будет сорвано.

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Темы мвд митинг отставка активисты арсен аваков офис президента владимир зеленский
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