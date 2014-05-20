Митингующие требуют отставки Авакова возле офиса Зеленского

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского организован митинг против министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

"Юго-восток Украины отстаивает право на свободу"

"Около 100 человек вышли под офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют освободить его, а также не назначать на другие влиятельные должности", - сообщает издание "Громадское".

Активисты ссылаются на отсутствие результатов расследований по нападениям на гражданских активистов и журналистов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Арсен Аваков поддержал инициативу Рината Ахметова.

Министр МВД Украины Артур Аваков с энтузиазмом отреагировал на инициативу донецкого олигарха Рината Ахметова, который планирует организовать ежедневные митинги "в поддержку мира" и против ДНР, на которые он надеется собирать донецких рабочих.

"Ринат Ахметов — наконец-то энергия! Поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметет террористическую погань лучше любой АТО. Было б желание — настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться", -порадовался Аваков.

Ранее Арсен Аваков выступил с заявлением, в котором признал, что президентские выборы, назначенные Киевом на 25 мая могут не состоятся в ряде регионов. Об этом он сообщил в ходе состоявшейся вчера пресс-конференции.

"Мы ясно отдаем себе отчет и никого не обманываем, что на огромной территории Донецкой и Луганской областей нормальным образом выборы провести будет уже нельзя", -заявил Аваков.

Однако министр уверен в том, что выборы Украины все равно состоятся, даже в том случае, если в ряде регионов голосование будет сорвано.

Читайте также: Ринат Ахметов призвал шахтеров выходить на митинги против ДНР

Арсен Аваков: Военную операцию на востоке страны останавливать не будут

Киев: Хунта проводит мобилизацию дезертиров