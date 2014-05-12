6 лет назад, 11 мая 2014 года на Донбассе состоялся референдум, на котором жители республик решили: с новой Украиной нам не по пути.

Александр Воскобойников, русский одессит — как он сам себя называет, напомнил о том, как проходил референдум в республиках Донбасса, о событиях в Мариуполе 9 мая и нынешней украинской риторике.

По словам журналиста, шесть лет назад жители Донбасса выбрали свой путь.

"Естественно, без украинской колонии. Да и украинская колония тоже выбрала свой путь", — рассказал он.

Архивные кадры из Донецка, показанные блогером, напомнили о событиях тех дней:

захват админзданий ополченцами,

расстрел людей в Мариуполе,

первая военная техника на улицах мирных городов.

Он убеждён в том, что в 2014-м году жители республик Донбасса "сделали правильный выбор".

"Малограмотное отребье" хотело навязать свою точку зрения мирному населению республик. Но им объяснили, "почему Володька сбрил усы". "Потому что с фашистской колонией Донбассу не по пути, — добавил журналист. — У них нет мозгов, чтобы что-либо строить или создавать. И на данный момент они уже практически полностью уничтожили всю промышленность. А теперь уничтожают историю захваченного народа".

Подробнее о том, как это было тогда, 6 лет назад, писала "Правда.Ру"

Жители Донбасса проголосовали за независимость