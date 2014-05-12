6 лет назад, 11 мая 2014 года на Донбассе состоялся референдум, на котором жители республик решили: с новой Украиной нам не по пути.
Александр Воскобойников, русский одессит — как он сам себя называет, напомнил о том, как проходил референдум в республиках Донбасса, о событиях в Мариуполе 9 мая и нынешней украинской риторике.
По словам журналиста, шесть лет назад жители Донбасса выбрали свой путь.
"Естественно, без украинской колонии. Да и украинская колония тоже выбрала свой путь", — рассказал он.
Архивные кадры из Донецка, показанные блогером, напомнили о событиях тех дней:
Он убеждён в том, что в 2014-м году жители республик Донбасса "сделали правильный выбор".
"Малограмотное отребье" хотело навязать свою точку зрения мирному населению республик. Но им объяснили, "почему Володька сбрил усы".
"Потому что с фашистской колонией Донбассу не по пути, — добавил журналист. — У них нет мозгов, чтобы что-либо строить или создавать. И на данный момент они уже практически полностью уничтожили всю промышленность. А теперь уничтожают историю захваченного народа".
Подробнее о том, как это было тогда, 6 лет назад, писала "Правда.Ру"
Большинство жителей Донбасса (90 процентов избирателей) проголосовали за государственную самостоятельность Донецкой области на референдуме о статусе региона, сообщил председатель ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики Роман Лягин.
"Так как считать бюллетени оказалось удивительно легко, людей, которые проголосовали против, оказалось относительно немного, и испорченных бюллетеней тоже процент небольшой, нам удалось провести подсчет достаточно оперативно и быстро. Цифры являются таковыми: "за" проголосовали 89,7%, "против" проголосовали 10,19% и 0,74% бюллетеней были испорчены", — сообщил Лягин.
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По его словам на на пресс-конференции в воскресенье, официальный окончательный протокол ЦИК будет обнародован в понедельник.
"Цифры являются таковыми: "за" проголосовали 89,7%, "против" проголосовали 10,19%, и 0,74% бюллетеней были испорчены", — подчеркнул Лягин.
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