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Источник Правда.Ру

Bloomberg: Над Коломойским сгущаются тучи. И не только на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Несмотря на бытующее мнение о том, что на Владимира Зеленского огромное влияние имеет олигарх Игорь Коломойский, дела последнего не так хороши, как прежде. Об этом говорит и принятие "антиколомойского" закона о банках.

К такому выводу пришли аналитики издания Bloomberg.

Избрание Владимира Зеленского год назад выглядело хорошей новостью для одного из шести миллиардеров страны Игоря Коломойского, который находился в добровольном изгнании в Швейцарии и Израиле после разрыва отношений с предыдущей администрацией.

Новый президент был давним деловым партнером олигарха и, несомненно, мог помочь вернуть Приватбанк, национализированный его предшественником.

К лету 2019 года Коломойский вернулся на Украину, один из его бывших адвокатов стал главой администрации Зеленского. Экс-губернатора Днепропетровской области стали считать самым влиятельным олигархом Незалежной.

Сейчас у Коломойского дела идут плохо

Зеленский защищает Приватбанк от национализации, чтобы получить доступ к миллиардам долларов иностранной помощи МВФ. Эта задача становится все более актуальной в условиях пандемии COVID-19.

Такое положение дел подрывает шансы Коломойского отбиться от исков о возмещении убытков на сумму более $ 10 млрд в юрисдикциях от Лондона до Кипра. Кроме того, против него начато расследование об отмывании денег в США.

Что еще хуже, другие компании, в которых 57-летний Коломойский имеет долю — в энергетической и авиационной отраслях, — сталкиваются с серьезными угрозами, так как мировая экономика вступает в рецессию.

"Для Коломойского сейчас непростые времена. Очевидно, президент пытается дистанцироваться от него", — сказал исполнительный директор исследовательско-экономической компании Case Ukraine в Киеве Дмитрий Боярчук.

Ожидается, что Зеленский, которого Коломойский с энтузиазмом поддержал, в этом месяце подпишет закон, который сводит на нет попытки магната вернуть себе долю в Приватбанке или достичь какого-то компромисса.

Неприятности преследуют Коломойского и в США

Коломойский находится под следствием ФБР и федеральной прокуратуры в США. Его американские бизнес-партнеры получают гражданские иски, в которых их обвиняют в том, что они помогли отмыть сотни миллионов долларов, украденных из Приватбанка, путем покупки офисных зданий и предприятий в Америке.

Деньги утекают сквозь пальцы

Одни из самых ценных активов олигарха Коломойского — доли в крупнейшем на Украине производителе нефти, а также в ферросплавных и энергораспределительных компаниях.

  • Все эти предприятия испытывают кризис в результате падения цен на сырье и экономического спада, вызванного COVID-19.

А "Международные авиалинии Украины" страдают от последствий глобального карантина и обрушившегося спроса на путешествия. "МАУ" требуется финансовая помощь правительства.

  • Bloomberg оценивает капитал Коломойского в $1 млрд, но размер потерь подсчитать не берется.

Влияние на Украине пока сохраняет и вот почему

С одной стороны, олигарх сохраняет огромное влияние на Украине благодаря своему телеканалу "1+1":

  • Это СМИ в течение многих лет транслировало комедийные шоу, которые принесли Зеленскому известность.
  • С таким же успехом его можно использовать, чтобы подорвать его власть.

У Коломойского есть прямой рычаг давления на Зеленского — союзники в "Слуге народа".

  • Они стремились оттянуть принятие закона о банках, внеся более 16 000 поправок.

Коломойский также знает, как обходить судебную систему Украины.

Однако что бы ни случилось дальше, позиции Коломойского в украинском бизнесе и политике, несомненно, слабее, чем год назад. Как долго он может продолжать сражаться, никто не знает.

"Закон о банках сузил пространство для манёвра Коломойского", — сказал экс-премьер Алексей Гончарук. Но если олигарх сможет повлиять на правоохранительные органы и суды, "не стоит ожидать, что дело Приватбанка скоро закончится".

К слову, после событий на Майдане в 2014 году именно Коломойского считали главным спонсором карательных батальонов и называли "палачом Одессы".

Вот что об этом рассказывала "Правда.Ру".

Палач Одессы занялся Юго-Востоком

Днепропетровский олигархогубернатор Коломойский созывает 11 мая съезд представителей местных властей Юго-Востока, который призван сорвать референдум о независимости. Но, очевидно, у клептократа есть и личная цель: получить лавры усмирителя противников хунты.

Сергей Барышников, донецкий депутат горсовета, директор Центра политического анализа и технологий, однако, уверен, что эти планы будут провалены. Он дал эксклюзивное интервью Pravda.Ru.

"Целью проведения съезда является "защита права общин на свободное волеизъявление и изменение административных границ согласно законодательству Украины и в пределах государственных границ Украины.

Также будут рассмотрены вопросы организации общин "для противодействия военной агрессии со стороны Российской Федерации и террористическим актам против органов государственной власти Украины".

Предполагается обсудить тему создания объединенного штаба сил Самообороны, Территориальной обороны и добровольческих батальонов МВД.

Я думаю, здесь попытка предложить некий альтернативный проект тем инициативам, которые озвучены были еще в начале марта, стали концентрированным выражением народного волеизъявления, народной воли, и соответственно, народных чаяний по референдуму 11 мая. Предложить нечто свое, отличное, альтернативное, и, как считает, наверное, инициатор этого предложения, более реалистичное. Это попытка бросить тень или увести в тень подлинную народную инициативу, связанную с референдумом 11 мая. Это раз, на мой взгляд.

Второе, тоже стремление господина Коломойского показать себя не просто локальным, региональным лидером, но и попытаться предстать в качестве лидера общенационального, по крайней мере, такого регионального что ли уровня, как бы оперируя или высказываясь от всего юго-востока Украины.

И третий момент, это, конечно, подыгрывание тем устремлениям киевского режима, которые так или иначе имитируют якобы добрую волю с точки зрения децентрализации государственного управления, с точки зрения регионализации внутренней политики Украины, но уже постфактум, после так называемых президентских выборов 25 мая.

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Эти три обстоятельства или три этих уровня сходятся в одной точке, это такая квазиинициатива, имитационное предложение, которое призвано фактически, я бы сказал, затенить те подлинные народные, идущие снизу, предложения. Это такая верхушечная реакция, верхушечный квазипроект, потому что подлинным проектом его считать нельзя, который исходит от наиболее одиозной, фактически олигархической фигуры, от Игоря Коломойского, человека, который вызывает у подавляющего большинства граждан Украины самые негативные, самые отрицательные эмоции, и это видно сегодня, когда повсеместно люди громят банкоматы, громят местные отделения Приватбанка, являющегося олицетворением империи этого антинародного банкирского дома Коломойского.

Поэтому попытка как-то консолидировать так называемую региональную элиту абсолютно бесперспективна, на мой взгляд, их поезд фактически ушел, и где-то вдали виднеется его последний, предпоследний вагон. Назначенцы хунты, которые призваны, по мысли Киева, консолидировать юго-восток, населением, местными жителями, абсолютно не поддерживаются, за исключением мизерной части так называемых придворных чиновников, и тех, кто всегда готов взять под козырек перед любой властью, это 5-8 процентов, не больше, населения, по моим наблюдениям.

Поэтому считать их подлинной элитой — значит или не видеть реальной действительности, или опять, как говорят в народе, наводить тень на плетень. А цель — с помощью имитации активной деятельности отвлечь внимание какой-то части общественности, завуалировать подлинные процессы, то есть, по сути, организовать диверсионный процесс для Украины и украинского общества.

Надо помнить, что официоз, эта местная квазиэлита настолько далека от подлинных нужд, запросов и чаяний подавляющего большинства пока еще подопечного населения. Поэтому подлинных лидеров народного мнения, истинных представителей интересов этих территориальных общин там не будет и близко. Их, с одной стороны, на порог не пустят, дабы не портить себе эту благостную внешнюю картину, а с другой стороны, настоящие лидеры, вожди сейчас в Славянске, в Краматорске, в Константиновке, практически на баррикадах, возглавляют движение сопротивления. Да они туда и сами бы никогда не поехали, не желая даже на каком-то километре квадратном находится вместе с господами а-ля Коломойский, а-ля Тарута и так далее.

И ничтожество этих назначенцев, которые призваны умиротворять для Киева и подавать на блюдечке с голубой каемочкой все эти неспокойные регионы, наиболее явственно продемонстрировала оппозиция, и фактически, я бы сказал, человеконенавистническая роль губернатора Одесской области в трагических событиях в Одессе 2 мая этого года.

Поэтому такие люди и близко не должны даже упоминаться по серьезному и тем более высшему моральному, так скажем, счету, упоминаться в связи с подлинными интересами людей, территориальных общин или объединений. Это опять же такое квази, фальшивое решение или намерение о будущих решениях.

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Что такое самооборона? Она уже создана людьми, как я упомянул, в тех узлах подлинного, действительно народного сопротивления диктатуре хунте, которая в качестве известных узлов сопротивления присутствует с севера на юг по всей территории, по крайней мере, Донбасса, плюс еще Одесса, поэтому можно говорить о народном движении на юго-востоке в целом.

Какое отношение они имеют к народному движению? Естественно, такое же, как к будущему планируемому полету на Марс, поэтому попытка перехватить инициативу у народа и дискредитировать подлинное народное движение и сопротивление даже формальных решений и результатов не даст. Абсолютно дискредитировавшие себя лица, если их можно еще личностями назвать, деятели, сомнительные фигуранты, которые, по большому счету, должны фигурировать в качестве обвиняемых по уголовным делам, по самым тяжким пунктам обвинений в геноциде, в преступлениях против человека и человечности, вряд ли они что-то смогут предложить и родить, кроме очередного, я бы сказал, имитационного проекта.

Попытка узаконить так называемые силы обороны, эти фактически банды, и правый сектор, и все подобные им рассматривать нужно, как жалкие и обреченные на провал потуги киевского режима и его местных клевретов, которые попрали всяческую норму, букву любого закона, начиная от конституции страны и заканчивая конкретными законодательными актами. Эти люди давно уже противопоставили себя народу".

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Темы украина игорь коломойский владимир зеленский
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