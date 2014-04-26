Кулеба: Крыму плохо без нашей воды. И нам это нравится

Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды в Крым, прекращенные после присоединения полуострова к России.

Такое заявление сделал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Незалежной, выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна "внимательно следит" за тем, что происходит на полуострове. Он с удовлетворением отметил, что у крымчан действительно имеются проблемы с водоснабжением.

"Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая… Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта", — сказал Кулеба.

Напомним, что водная блокада полуострова начата украинскими властями практически сразу после исторического референдума в 2014 года.

Вот что тогда об этом писала "Правда.Ру".

Киев перекрыл подачу пресной воды в Крым

Киев перекрыл подачу пресной воды в Крым. Об этом сообщают украинские информационные агентства.

Украина обеспечивает до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

Канал был построен в 1961–1971 годах; он берёт своё начало в Каховском водохранилище и доходит до Керчи, длина канала составляет 402,6 км.

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