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Киев пообещал "обязательно помешать" проекту по обеспечению Крыма водой

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевские власти всерьёз озадачились вопросом: как не допустить реализации российского проекта по опреснению воды в Крыму.

Киев пообещал "обязательно помешать" проекту по обеспечению Крыма водой

По словам главы украинского МИД, сейчас идёт разработка «системы шагов», которые помешают созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове.

"Ранее было заявление <...> по привлечению большой международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта", - пообещал Кулеба в эфире ТК "Украина-24".

Напомним, на этой неделе глава республики Крым сообщил, что работы по созданию первой в России установки для опреснения воды начнутся с 1 января нового года. Расчётный срок реализации проекта - 14-16 месяцев.

 Проблема с пресной водой в Крыму создана украинскими властями сразу после того, как полуостров "ушёл" от них. За без малого 6 лет договориться так и не удалось. 

На сегодняшний день ясно, что и не удастся. Поэтому создание опреснительной системы - единственный вариант обеспечить Крым водой в необходимом количестве.

Почему - ранее рассказывала "Правда.Ру":

Михаил Болгов: Тянуть водоснабжение в Крым из России далеко и дорого

Украинские власти с 19 апреля полностью перекрыли подачу воды в Крым по северо-крымскому каналу.

Заместитель директора Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов прокомментировал данную проблему для Pravda.Ru.

— На северо-крымском канале от Днепра расположены две насосные станции, которые поднимают воду на более чем 30 метров. Крымская администрация в лице Темиргалиева заявляет, что нашла "техническое решение, благодаря которому Киев не может перекрыть эту воду". Какое это решение?

— Сложный вопрос, поскольку водозабор находится на территории Украины, и каким образом на него повлиять, кроме того, чтобы выставить там десантно-штурмовую армию, я не вижу. Как мы будем их заставлять не останавливать водозабор? Насосные станции находятся на территории Украины, ей и управляются, а мы управляем только своими станциями первого, второго подъема. Поэтому если украинская сторона пожелает прекратить водоподачу, она это сделает одномоментно. И ничего, кроме войны, тут не поможет.

Сейчас, как я понимаю, рассматриваются разные варианты, но все они либо на случай аварийных ситуаций, либо очень дорого стоят. Мы уже как-то посадили водоснабжение в Керчи и Феодосии на северо-крымский канал, и это создает значительные неудобства. Но что делать, все проблемы как-то решаемы, так или иначе.

Можно, конечно, и водозабор тянуть из России, но это, конечно, не решит проблем сельского хозяйства, из северо-крымского канала, в основном, ведь орошение осуществлялось. Питьевое водоснабжение небольшое, там процентов 10 этой воды шло на хозпитьевое водоснабжение, это ориентировочная цифра. Если речь идет об аварийных схемах водоснабжения населения, то это одна задача, это одни деньги, а восстановить полностью сельское хозяйство, орошаемость земледелия, конечно, это из России не накачаешь воду, это дорого будет, далеко тянуть.

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Рустам Темиргалиев: Украинские чиновники пытаются оставить Крым без воды

Поэтому разные варианты — подземные воды посмотреть, хотя их там немного — очевидно, не спасет ситуацию. За время эксплуатации утечек было много, создали искусственные подземные воды в большом количестве, скорее всего они заминерализованы, вряд ли их можно в большом количестве использовать. Это сложный вопрос: нет такого источника гарантированного, который бы покрыл потребности сельского хозяйства, а точнее, орошаемых земель.

На мой взгляд, самое разумное тут договариваться с украинской стороной, насколько я знаю, они там шибко много не просят, думаю, что, скорее всего, удастся договориться. А нагнетать, что мы сейчас выставим свои армии и заблокируем перекрытие задвижек на насос, это, на мой взгляд, неправильно.

— Может ли Киев повысить цену за воду, приравняв к российской цене за газ, как предлагают некоторые блогеры?

— Я думаю, что это смешно. У нас разные с Украиной водные проблемы, и до сих пор как-то очень удачно они решались, с учетом того, что Северский Донец — это река, которая вытекает из России, течет на Украину, впадает в Дон. До этого с ними были рабочие отношения, никаких проблем не было. Существует одна из немногих автоматизированных систем управления хозяйственным бассейном, хозяйственной ситуацией на Северском Донце, и раньше как-то мы с уважением друг к другу относились. Но сейчас времена поменялись, это не ко мне, извините.

— Может ли прекращение поставок воды или повышение на нее цены до запредельной быть оправданием для миротворческой операции?

— Это уж точно вопрос не ко мне, я всего лишь до старшего сержанта в армии дослужился, и за генеральный штаб не могу решать такие задачи.

Вряд ли ситуация будет нагнетаться так, на мой взгляд, это же техника по большей части. А вся эта политическая мишура… И мы можем им навредить, и они могут нам навредить. Зачем так развивать ситуацию? Мы же не казахи с киргизами, все-таки мы европейские же люди, есть надежда на культурный уровень. Хотя, конечно, национализм дело тяжелое, я совсем не разделяю того, что происходит на Украине, поголовная национализация, может, это и правильный ход, но это мое личное мнение.

 

Автор: Ольга Лебедева
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