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Источник Правда.Ру

Мексика не будет закупать военные вертолеты в России

Мир » Северная Америка » Мексика

Мексиканские власти отказались от идеи закупать военные вертолеты у России. Об этом сообщило мексиканское издание El Universal со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел страны. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мексики планируют заключить контракт с "Рособоронэкспортом" на покупку военных вертолетов.

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На данный момент причины, по которым мексиканская сторона решила изменить свои планы, неизвестны. После слов Лаврова о покупке Мексикой военной техники из РФ американская сторона сразу же заявила, что намерена ввести санкции, в случае покупки Мексикой российских военных вертолетов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Киев отправлял в Мариуполь военные вертолеты для подавления беспорядков в 2014 году.

Самолет и пять украинских военных вертолетов приземлились в аэропорту объятого беспорядками Мариуполя. Как сообщают местные СМИ, из вертолетов вышли около полусотни человек в военной форме и выгружают снайперские винтовки и гранатометы.

Неизвестные вечером 16 апреля штурмовали части внутренних войск в Мариуполе. Были убиты трое нападавших, 13 ранены, еще 63 задержаны. При штурме воинской части пострадали 12 человек, один погиб.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что группировка МВД в Мариуполе была подкреплена спецназом "Омега".

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Темы сша мексика санкции сергей лавров рособоронэкспорт военные вертолеты
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