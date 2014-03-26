Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал содержание всеукраинского опросника, который граждане Незалежной будут заполнять 25 октября во время муниципальных выборов на избирательных участках.
По его словам, среди тем о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении депутатского корпуса и легализации марихуаны,
"в вопросник включен и вопрос о праве Киева инициировать пересмотр обязательств Украины по Договору о нераспространении ядерного оружия для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности".
"Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?", — так звучит пятый пункт опроса, на который должны будут ответить украинцы.
Если большинство граждан ответят "да", то Киев получит "одобренную народом" возможность
ДЛЯ СПРАВКИ
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) — это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.
Согласно договору, Украина передала России все ядерные вооружения, находившиеся на тот момент на её территории, и обязалась не разрабатывать и не производить ядерное оружие.
К слову, спекуляции на теме ядерного оружия — одни из любимых у властей Украины. Причём, независимо от того, кто в данный конкретынй момент находится у руля страны.
Писатель и журналист, популяризатор проблематики освоения космоса и развития науки Владимир Губарев в комментарии Pravda.Ru рассказал о ситуации с ядерными объектами на Украине и ее отношениях в этой сфере с Россией.
— Завершился саммит по ядерной безопасности в Гааге. Как вы считаете, почему не было Путина, хотя была возможность встретиться с Обамой, Меркель?
— Я думаю, что не очень актуально это для нас. Система ядерной безопасности, в общем, существует, раз, а во-вторых, там обсуждали ядерную безопасность, связанную не с оружием, а главное — это оружие, в этом вся соль. Но, честно говоря, не знаю, почему Путин отказался.
— Украина заявила, что выходит из Договора о нераспространении ядерного оружия, а слухи утверждают, что Сашко Билого убили за то, что он угрожал взорвать один из ядерных объектов в Ровно. Есть ли подобная опасность в реальности?
— Это все ерунда, разговоры, там нет никакого ядерного оружия, оно вывезено с Украины, а чтобы создать ядерное оружие, потребуется 25 лет. Во-первых, никто не будет его создавать, я хорошо знаю и физиков-ядерщиков украинских, и руководство президиума Академии наук, и Бориса Евгеньевича Патона, мы с ним товарищи, я абсолютно убежден, что никто из них не будет заниматься ядерным оружием. А во-вторых, нет никакой промышленной и научной базы для создания ядерного оружия, поэтому можно говорить все, что угодно, это пустые слова. Чисто политическая спекуляция.
Так же, как про Сашко Билого: плохо все знают, как охраняются современные атомные станции. После распада Союза атомные станции везде очень сильно охраняются, и чтобы проникнуть на них — и на Украине, и на Ровенской АЭС я был, и на Запорожской — охрана очень серьезная, такой группе пройти туда невозможно, это опять же, спекуляция.
Там охрана несколько иная, чем милиция, там те, кто не подчиняется ни милиции, никому, и достаточно просто так хорошо посмотреть, и вы обнаружите снайперов, которые находятся на высшей точке атомной станции. Это везде так, охрана очень серьезная.
Она подчиняется специальным службам, тем, которые охраняют ядерное оружие и так далее. И на Украине то же самое, серьезно охраняется. Это спекуляция. Потом, не так легко это взорвать, как думают, это примитивный подход думать, что они проникли и взорвали. Вот для того, чтобы, условно говоря, взорвался реактор Чернобыльской АЭС, нужно было нелепое совпадение.
— Украина обвинила Россию, что она якобы угрожает безопасности ее ядерных объектов. Какие это объекты, и так ли это?
— Нет, дело не в этом, дело в том, что Крым снабжается электроэнергией от Запорожской АЭС, а топливо для атомных станций поставляем только мы. Поэтому вполне может быть, и я думаю, что это будет разумно, если они попытаются устроить энергетическую блокаду Крыма, то мы можем перестать снабжать ядерным горючим атомные станции Украины, а это более 50 процентов энергии Украины. Тут все завязано, поэтому нельзя так, как они.
Просто к власти на Украине пришли люди абсолютно неграмотные, которые не понимают, что такое экономика, что такое атомная энергетика, как это все завязано. Подход примитивный, даже вот это: мы выходим из договора. То они хотели завести отработанные ядерные материалы на Украину. Занимаются глупостями, не понимая состояние современной науки и техники, особенно в ядерной области. Это очень печально. Так что я гарантирую, что никто не прорвется на атомную станцию, а если прорвется, то атомный реактор остановить — это ровно несколько минут.
— Может ли Украина обосновать возвращение ядерного статуса, например, в связи с невыполнением РФ Будапештского меморандума 1994 года, когда США, Великобритания и РФ дали Украине гарантии ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия?
— Нет, шел разговор совсем о другом, шел разговор о так называемом ядерном зонтике, гарантии в случае ядерного нападения или ядерной войны со стороны США и России… Но дело вот в чем было, они не знают истории, а я был в это время на Украине, как раз мы ездили в Первомайский, там же даже не умели хранить ядерное оружие, оно текло.
Поэтому, когда мы вывозили ядерное оружие с Украины, это было спасение для нее на самом деле, потому что если бы оно там задержалось на некоторое время, это могло бы привести к ядерным катастрофам почище Чернобыля. И только когда грамотные люди им объяснили, что происходит, что нельзя так обращаться с ядерным оружием, тогда они его отдали, якобы, на гарантии.
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Но это все слова, какая Украина, какое ядерное оружие, зачем им это нужно, с кем воевать? Это политические пустозвоны воздействуют на необразованную публику. Расчет на то, что люди не понимают, что происходит в этом мире.
И эти спекуляции будут нарастать с увеличением экономических трудностей, тем больше страшилок будет нарастать, это классический вариант людей беспомощных во власти: чем хуже становится в стране, тем они более страшные вещи выдумывают, это цепная реакция. Там все нужно пересматривать коренным образом.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.