Зеленский хочет получить от народа разрешение на ядерный шантаж

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал содержание всеукраинского опросника, который граждане Незалежной будут заполнять 25 октября во время муниципальных выборов на избирательных участках.

По его словам, среди тем о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении депутатского корпуса и легализации марихуаны,

"в вопросник включен и вопрос о праве Киева инициировать пересмотр обязательств Украины по Договору о нераспространении ядерного оружия для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности".

Что за вопрос и зачем он нужен

"Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?", — так звучит пятый пункт опроса, на который должны будут ответить украинцы.

Если большинство граждан ответят "да", то Киев получит "одобренную народом" возможность

либо требовать выполнения этих гарантий от Вашингтона и Лондона, то есть, силовых действий против Москвы,

либо отказаться от своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

ДЛЯ СПРАВКИ

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) — это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Согласно договору, Украина передала России все ядерные вооружения, находившиеся на тот момент на её территории, и обязалась не разрабатывать и не производить ядерное оружие.

К слову, спекуляции на теме ядерного оружия — одни из любимых у властей Украины. Причём, независимо от того, кто в данный конкретынй момент находится у руля страны.

Вот, что писала об этом ранее "Правда.Ру"

Владимир Губарев: Разговоры о ядерном оружии Украины — это политические спекуляции новой власти

Писатель и журналист, популяризатор проблематики освоения космоса и развития науки Владимир Губарев в комментарии Pravda.Ru рассказал о ситуации с ядерными объектами на Украине и ее отношениях в этой сфере с Россией.

— Завершился саммит по ядерной безопасности в Гааге. Как вы считаете, почему не было Путина, хотя была возможность встретиться с Обамой, Меркель?

— Я думаю, что не очень актуально это для нас. Система ядерной безопасности, в общем, существует, раз, а во-вторых, там обсуждали ядерную безопасность, связанную не с оружием, а главное — это оружие, в этом вся соль. Но, честно говоря, не знаю, почему Путин отказался.

— Украина заявила, что выходит из Договора о нераспространении ядерного оружия, а слухи утверждают, что Сашко Билого убили за то, что он угрожал взорвать один из ядерных объектов в Ровно. Есть ли подобная опасность в реальности?

— Это все ерунда, разговоры, там нет никакого ядерного оружия, оно вывезено с Украины, а чтобы создать ядерное оружие, потребуется 25 лет. Во-первых, никто не будет его создавать, я хорошо знаю и физиков-ядерщиков украинских, и руководство президиума Академии наук, и Бориса Евгеньевича Патона, мы с ним товарищи, я абсолютно убежден, что никто из них не будет заниматься ядерным оружием. А во-вторых, нет никакой промышленной и научной базы для создания ядерного оружия, поэтому можно говорить все, что угодно, это пустые слова. Чисто политическая спекуляция.

Так же, как про Сашко Билого: плохо все знают, как охраняются современные атомные станции. После распада Союза атомные станции везде очень сильно охраняются, и чтобы проникнуть на них — и на Украине, и на Ровенской АЭС я был, и на Запорожской — охрана очень серьезная, такой группе пройти туда невозможно, это опять же, спекуляция.

Там охрана несколько иная, чем милиция, там те, кто не подчиняется ни милиции, никому, и достаточно просто так хорошо посмотреть, и вы обнаружите снайперов, которые находятся на высшей точке атомной станции. Это везде так, охрана очень серьезная.

Она подчиняется специальным службам, тем, которые охраняют ядерное оружие и так далее. И на Украине то же самое, серьезно охраняется. Это спекуляция. Потом, не так легко это взорвать, как думают, это примитивный подход думать, что они проникли и взорвали. Вот для того, чтобы, условно говоря, взорвался реактор Чернобыльской АЭС, нужно было нелепое совпадение.

— Украина обвинила Россию, что она якобы угрожает безопасности ее ядерных объектов. Какие это объекты, и так ли это?

— Нет, дело не в этом, дело в том, что Крым снабжается электроэнергией от Запорожской АЭС, а топливо для атомных станций поставляем только мы. Поэтому вполне может быть, и я думаю, что это будет разумно, если они попытаются устроить энергетическую блокаду Крыма, то мы можем перестать снабжать ядерным горючим атомные станции Украины, а это более 50 процентов энергии Украины. Тут все завязано, поэтому нельзя так, как они.

Просто к власти на Украине пришли люди абсолютно неграмотные, которые не понимают, что такое экономика, что такое атомная энергетика, как это все завязано. Подход примитивный, даже вот это: мы выходим из договора. То они хотели завести отработанные ядерные материалы на Украину. Занимаются глупостями, не понимая состояние современной науки и техники, особенно в ядерной области. Это очень печально. Так что я гарантирую, что никто не прорвется на атомную станцию, а если прорвется, то атомный реактор остановить — это ровно несколько минут.

— Может ли Украина обосновать возвращение ядерного статуса, например, в связи с невыполнением РФ Будапештского меморандума 1994 года, когда США, Великобритания и РФ дали Украине гарантии ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия?

— Нет, шел разговор совсем о другом, шел разговор о так называемом ядерном зонтике, гарантии в случае ядерного нападения или ядерной войны со стороны США и России… Но дело вот в чем было, они не знают истории, а я был в это время на Украине, как раз мы ездили в Первомайский, там же даже не умели хранить ядерное оружие, оно текло.

Поэтому, когда мы вывозили ядерное оружие с Украины, это было спасение для нее на самом деле, потому что если бы оно там задержалось на некоторое время, это могло бы привести к ядерным катастрофам почище Чернобыля. И только когда грамотные люди им объяснили, что происходит, что нельзя так обращаться с ядерным оружием, тогда они его отдали, якобы, на гарантии.

Читайте также: Киев прокомментировал разговоры о возобновлении ядерного статуса Украины

Но это все слова, какая Украина, какое ядерное оружие, зачем им это нужно, с кем воевать? Это политические пустозвоны воздействуют на необразованную публику. Расчет на то, что люди не понимают, что происходит в этом мире.

И эти спекуляции будут нарастать с увеличением экономических трудностей, тем больше страшилок будет нарастать, это классический вариант людей беспомощных во власти: чем хуже становится в стране, тем они более страшные вещи выдумывают, это цепная реакция. Там все нужно пересматривать коренным образом.