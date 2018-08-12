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Эрдоган рассказал, почему США объявили Турции торговую войну

Мир

Турецкий лидер Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара не оставит без ответа войну, объявленную ей на торговом фронте. Страна повернется к новым рынкам, отмечает Anadolu.

Эрдоган рассказал, почему США объявили Турции торговую войну. 390677.jpeg

Слова президента стали реакцией на заявление главы Белого дома Дональда Трампа, приказавшего в 2 раза увеличить пошлина на алюминий и сталь, ввозимые из Турции (до 20% и 50% соответственно). Речи из США спровоцировали новое падение турецкой лиры, она опустилась до своего исторического минимума — 6,62 за доллар, это практически 20% от собственной стоимости за 24 часа.

Эрдоган подчеркнул, что ответ тем, кто ведет торговое противостояние со всем миром, кто втянул в нее Анкару, будет достойным. Турция ответит новыми союзами и объединениями, найдет новые рынки для сотрудничества.

Кроме того, турецкий лидер пояснил, зачем США ведет себя так: они желают подчинить Анкару. Однако Эрдоган пообещал, что его родина не "дрогнет от валютного курса".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению главы МИД Турции, напряженность в отношениях США вызвана договоренностью правительства с Россией о покупке ЗРК С-400.

Источник фото: kremlin.ru

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Темы Турция и США турецкая лира торговая война
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