Конвенция о статусе Каспийского моря подписана главами пяти стран

Конвенция о статусе Каспийского моря подписана главами РФ, Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана. Над документом начали трудиться в 1996 году, а окончательно утвердили зимой 2017 в Москве.

Стоит отметить, что глава российского МИД Сергей Лавров назвал прорывом уже тот факт, что документ приняли. По его мнению, Конвенция поможет 5 государствам обрести "надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия".

После официальной части главы стран сделали фото на память и прогулялись по набережной Актау, а также вместе выпустили в морские воды мальков осетра.

Кроме того, президенты подписали ряд отраслевых документов, посвященных взаимодействию в регионе: Соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море, Протоколы о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и организованной преступностью, Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области транспорта.

Источник фото: brics2018.org.za

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