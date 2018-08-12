Нелюбовь к Москве обернулась для Латвии потерей миллионов евро

Плохие отношения с Москвой стоили Латвии миллионов евро. Такое заявление прозвучало от кандидата в депутаты Сейма республики от партии "Согласие" Алексея Медведева.

Обосновывая позицию, политик отметил, что он уроженец Вентспилса. Этот город существовал всегда за счет порта, однако сейчас эта отрасль умирает, отметил Медведев в видеообращении в Facebook.

По его мнению, именно проблемы в отношениях России и Латвии убивают "одну из главных доходных частей государственного бюджета". Спикер также отметил, что Москва в этой ситуации ничего не теряет: за последние годы она построила ряд портов на Балтике. Медведев считает, что туда сейчас уплывают миллионы, которые могли бы обогатить его родину.

Кандидат в депутаты обратился к правительству с призывом, заявив, что ни Латвия, ни ее поведение в сфере транзита не помешают России поставить свои грузы в страны Западной Европы. Все получат то, что желают, кроме Латвии.

"Балтийская ассоциация — транспорт и логистика" приводит следующие данные: за 4 года перевозки по железной дороге уменьшились на 23%, оборот латвийских портов — на 16%, а народное хозяйство лишилось примерно 132 млн евро.

"Правда.Ру" ранее писала, что антироссийские настроения подталкивают Москву сокращать зависимость от прибалтийских портов. Так, в настоящее время Россия имеет три порта: Большой Санкт-Петербургский, Высоцкий и Приморский.

Читайте также:

Как НАТО и Латвия дружат против России